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Анджелина Джоли призвала школьников бороться за свои права

27 июня
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27 июня 2017
Анджелина Джоли уже много лет является посланником ООН и активно участвует в инициативах организации. На днях актриса и филантроп обратилась к участникам и зрителям детского спектакля «Мечты о свободе», показанного в лондонском зале Альберт-холла. Более 600 школьников увидели видеообращение Джоли, показанное перед спектаклем.

Анджелина Джоли призвала школьников бороться за свои права

В начале ролика голливудская актриса почтила помять погибших во время пожара, произошедшего 14 июня в 24-этажном жилом доме Лондона. Знаменитость обратилась ко всем детям, призвав их бороться за свои права. «Дети, вы мне нужны. Мы все нуждаемся в вас. Мы, взрослые, немного потеряны в современном мире. Мы хотим, чтобы вы думали, что всё под контролем и что всё будет хорошо. Конвенция ООН по правам ребенка — это ваша секретная книга законов. И если вы будете знать свои права, никто не обманет вас или ваших друзей. Так, когда вы станете взрослыми, у вас будут инструменты, чтобы защитить себя и других. Вы можете вырасти гражданами, которые вместе закончат ту работу, которую не успеет моё поколение, будете бороться за права человека — ради своих детей», - произнесла Джоли в своей речи.

Анджелина Джоли была назначена послом доброй воли ООН 27 августа 2001 года после поездок с благотворительными миссиями в Камбоджу и Пакистан. Ежегодно звезда посещает страны с благотворительными миссиями.
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Анджелина Джоли призвала школьников бороться за свои права фотографии
Анджелина Джоли призвала школьников бороться за свои права фотографии
Анджелина Джоли призвала школьников бороться за свои права фотографии
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