Эмбер Хёрд встала на голову

Эмбер Хёрд
, получившая роль в фильме «Аквамен», делится с поклонниками на своей страничке в Инстаграме
фотографиями и видео с изнурительных тренеровок. Актриса активно готовилась к съемкам сражений в фильме, но даже в свободное от работы время Эмбер не спешит расслабляться.
Вернувшись ненадолго в родной Лос-Анджелес из Австралии, где проходят съемки, Эмбер встретилась с подругами и занялись йогой на свежем воздухе, чем незамедлительно поделилась с фолловерами всем в том же Инстаграме.
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