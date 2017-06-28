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Эмбер Хёрд встала на голову

28 июня
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28 июня 2017
Эмбер Хёрд, получившая роль в фильме «Аквамен», делится с поклонниками на своей страничке в Инстаграме фотографиями и видео с изнурительных тренеровок. Актриса активно готовилась к съемкам сражений в фильме, но даже в свободное от работы время Эмбер не спешит расслабляться.

Эмбер Хёрд встала на голову

Вернувшись ненадолго в родной Лос-Анджелес из Австралии, где проходят съемки, Эмбер встретилась с подругами и занялись йогой на свежем воздухе, чем незамедлительно поделилась с фолловерами всем в том же Инстаграме.

Эмбер Хёрд встала на голову

Эмбер Хёрд встала на голову

Эмбер Хёрд встала на голову
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Эмбер Хёрд встала на голову фотографии
Эмбер Хёрд встала на голову фотографии
Эмбер Хёрд встала на голову фотографии
Эмбер Хёрд встала на голову фотографии
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