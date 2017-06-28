Линдси Лохан запустила сайт о себе любимой

За последние полгода-год мы познали Линдси
с различных сторон: Линдси, жалующаяся на бывшего любовника Андрею Малахову
; Линдси - банкрот
; Линдси, заигрывающая с исламом
и примеряющая буркини; Линдси - телеведущая реалити шоу
; Линдси - сценарист сериала про русских олигархов
; Линдси - ювелир.
Актриса, фильмы с участием которой не выходили с 2015 года, умудряется оставаться в центре всеобщего внимания с помощью широкого ассортимента видов деятельности. На этот раз поводом послужила новая задумка Лохан - она запустила свой лайфстал-сайт под названием «Preemium»
, обещая подписчикам открыть доступ в ее «эксклюзивный мир»
«Я предоставлю вам доступ к своему эксклюзивному контенту и расскажу вам все свои секреты и новости прежде, чем это сделает кто-то другой»
- гласит заглавная страница сайта.
Контент сайта будет включать в себя личные дневники, видео, фото, уроки стиля и красоты, шоппинг-советы, закулисные истории и информацию о любимой продукции актрисы. Ну то есть, рекламу, которая, вероятнее всего, обзаведется своим интернет-магазинчиком на сайте Лохан.
Есть ощущение, что Линдси, испытывающая в последнее время большие проблемы с финансами, обратила внимание на эффективный бизнес Гвинет Пэлтроу
, которая давно и успешно зарабатывает на своем лайфстайл-сайте Goop
, впаривая читательницам различные безделушки
. Goop начинался с рассылки, но вырос в полноценный бизнес-проект, который теперь обзаведется и бумажным изданием
.
Подписка на сайт Линдси стоит 2,99 долларов за месяц.
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