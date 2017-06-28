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Линдси Лохан запустила сайт о себе любимой

28 июня
2017 год
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Лайфстайл >>
28 июня 2017
За последние полгода-год мы познали Линдси с различных сторон: Линдси, жалующаяся на бывшего любовника Андрею Малахову; Линдси - банкрот; Линдси, заигрывающая с исламом и примеряющая буркини; Линдси - телеведущая реалити шоу; Линдси - сценарист сериала про русских олигархов; Линдси - ювелир.

Линдси Лохан запустила сайт о себе любимой

Актриса, фильмы с участием которой не выходили с 2015 года, умудряется оставаться в центре всеобщего внимания с помощью широкого ассортимента видов деятельности. На этот раз поводом послужила новая задумка Лохан - она запустила свой лайфстал-сайт под названием «Preemium», обещая подписчикам открыть доступ в ее «эксклюзивный мир»

«Я предоставлю вам доступ к своему эксклюзивному контенту и расскажу вам все свои секреты и новости прежде, чем это сделает кто-то другой» - гласит заглавная страница сайта.
Контент сайта будет включать в себя личные дневники, видео, фото, уроки стиля и красоты, шоппинг-советы, закулисные истории и информацию о любимой продукции актрисы. Ну то есть, рекламу, которая, вероятнее всего, обзаведется своим интернет-магазинчиком на сайте Лохан.

Линдси Лохан запустила сайт о себе любимой

Есть ощущение, что Линдси, испытывающая в последнее время большие проблемы с финансами, обратила внимание на эффективный бизнес Гвинет Пэлтроу, которая давно и успешно зарабатывает на своем лайфстайл-сайте Goop, впаривая читательницам различные безделушки. Goop начинался с рассылки, но вырос в полноценный бизнес-проект, который теперь обзаведется и бумажным изданием.
Подписка на сайт Линдси стоит 2,99 долларов за месяц.
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Линдси Лохан запустила сайт о себе любимой фотографии
Линдси Лохан запустила сайт о себе любимой фотографии
Линдси Лохан запустила сайт о себе любимой фотографии
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