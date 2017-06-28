У Кейт Бекинсейл роман с актером, который вдвое младше нее

В прошлом году начался бракоразводный процессКейт Бекинсейл с режиссером Леном Уайзманом по инициативе последнего. А неделю назад в СМИ появилась сплетня о том, что 43-летняя актриса встречается с 21-летним начинающим актером Мэттом Райфом.
По сообщениям всеведущего анонимного инсайдера, Кейт и Мэтт познакомились через общих друзей (может, это были родители Мэтта?).
На днях папарацци в очередной раз застукали парочку на свидании, и теперь сомнений в правдивости слухов быть не может. Актриса живет полной жизнью и ни в чем себе не отказывает.
Ирония судьбы: в августе состоится премьера фильма «Единственный живой парень в Нью-Йорке», в котором Кейт искушает юного сына своего немолодого любовника.
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