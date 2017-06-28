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Дом звезды сериала «Теория большого взрыва» сгорел дотла

28 июня
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28 июня 2017
В ночь с понедельника на вторник в округе Сент-Луис-Обиспо, штат Калифорния сгорело ранчо актера Джонни Галеки, известного по роли Леонарда Хофстедера в сериале «Теория большого взрыва».

Дом звезды сериала «Теория большого взрыва» сгорел дотла

Причиной возгорания стали лесные пожары, охватившие центральную часть штата Калифорния площадью 6,4 квадратных километра. Актера, который проводил на ранчо свободное от работы время, во время пожара дома не было.

«Мое сердце со всеми, кто также понес потери от этого ужасного пожара. Это угроза, с которой мы постоянно живем, что может кому-то показаться сумасшествием, но жизнь в нашей красивой сельской местности стоит того» - сказал Галеки службе новостей CNN. «Не здания создают сообщество, а люди. И если мои соседи из Санта Маргариты чему-то и научили меня, так это тому, что когда дым рассеивается, буквально и фигурально, приходит время протянуть друг другу руку помощи и строить заново. Мы делали это прежде, и нам придется сделать это снова. И это сплотит наше сообщество, сделает его сильнее»
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Дом звезды сериала «Теория большого взрыва» сгорел дотла фотографии
Дом звезды сериала «Теория большого взрыва» сгорел дотла фотографии
Дом звезды сериала «Теория большого взрыва» сгорел дотла фотографии
Дом звезды сериала «Теория большого взрыва» сгорел дотла фотографии
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