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«Некоторые догадки фанатов подтвердятся»: Эмилия Кларк о новом сезоне «Игры престолов»

29 июня
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29 июня 2017
Эмилия Кларк, она же Дейенерис Бурерожденная из дома Таргариенов, именуемая первой, от крови древней Валирии, Неопалимая, Королева Миэрина, Королева Андалов, Ройнаров и Первых Людей, Кхалиси Великого Травяного Моря, Разрушительница оков и Матерь Драконов дала интервью журналу Rolling Stone, в котором рассказала о сексизме в кино, своей первой водке и встрече с Кхалом Дрого. А также дала некоторые подсказки о том, что нас ждет в 7 сезоне «Игры престолов».

«Некоторые догадки фанатов подтвердятся»: Эмилия Кларк о новом сезоне «Игры престолов»

О том, как нелегко женщинам в кино:

«Я чувствую себя очень наивной, затрагивая эту тему, но это как сталкиваться с расизмом. Ты как бы в курсе, что это в принципе существует, но однажды ты просто понимаешь «Господи, это повсюду!». Это как проснуться однажды и задуматься «Минуточку, вы что….вы что относитесь ко мне по-другому, потому что у меня есть пара сисек? Это действительно происходит?». Мне понадобилось много времени, чтобы увидеть наконец, что отношение ко мне принципиально иное».

О грядущем сезоне «Игры престолов», который «не разочарует зрителей».

«Осторожно, спойлеры - я обычно не провожу так уж много времени в Белфасте, но в 7 сезоне я пробыла там немного больше, чем обычно. Этот сезон выдался очень интересным, особенно с точки зрения каких-то открытых вопросов, на которые наконец будут даны ответы, некоторые сюжетные перипетии, которые заставят вас подумать «О, Господи. Да я уже и забыл, что там было это». Некоторые слухи и догадки фанатов подтвердятся, а некоторые нет».

В Белфасте находится студия, где отстроены тронный зал Красного замка, главная зала Орлиного гнезда и Винтерфелла. Так как в Орлином гнезде Кхалиси делать нечего, есть вероятность, что она прямиком умчит завоевывать трон Красного замка.

«Некоторые догадки фанатов подтвердятся»: Эмилия Кларк о новом сезоне «Игры престолов»

Что касается Кхалиси, Кларк четко дала понять, что не намерена играть ее до гробовой доски «У меня нет никаких сомнений в том, что будут различные сиквелы и приквелы сериала. Но лично я собираюсь сняться только в еще одном сезоне. И все, на этом хватит».

О первом поиске себя в гугле.

«Первый раз, когда я гуглила себя был …последним. Потому что я больше этим не занимаюсь. Это очень плохо. Не делайте этого, не гуглите себя никогда. У людей очень много мнений о моей заднице».

О первой встрече с Джейсоном Момоа, сыгравшем Кхала Дрого.

«Дело было в лобби отеля в Белфасте. Я зашла, и я была без сил: у меня куча сумок, я устала и все такое. И тут с другого конца этого здоровенного лобби я слышу крик «Женушка!!!!». И этот огромный гавайский мужчина прыжками приближается ко мне, делает захват как в регби и валит меня на пол. Потом он меня, конечно, поднял, и я у него спросила «А вы кто?».

«Некоторые догадки фанатов подтвердятся»: Эмилия Кларк о новом сезоне «Игры престолов»

О первом алкогольном напитке.

«Я была очень маленькой. Я была настолько мелкой, что даже не знала, что такое алкоголь. Ну знаете, когда ты такой «Ой, а что это? Водичка для взрослых! Надо попробовать». Ну и потом …я потеряла сознание. Сразу. Потому что когда ты настолько молод, ну прям вот…молод, тебе не стоит пробовать водку».
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«Некоторые догадки фанатов подтвердятся»: Эмилия Кларк о новом сезоне «Игры престолов» фотографии
«Некоторые догадки фанатов подтвердятся»: Эмилия Кларк о новом сезоне «Игры престолов» фотографии
«Некоторые догадки фанатов подтвердятся»: Эмилия Кларк о новом сезоне «Игры престолов» фотографии
«Некоторые догадки фанатов подтвердятся»: Эмилия Кларк о новом сезоне «Игры престолов» фотографии
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№ 2
Дорогая Редакция (Москва)   29.06.2017 - 23:54
И то верно) Поправили. Все время путаем с книгой. ... читать далее>>
№ 1
Ксения Свешникова   29.06.2017 - 23:41
Ставить на место Рамси Болтона?! А ничего, что его еще в прошлом году собачки сожрали? читать далее>>
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