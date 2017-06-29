«Некоторые догадки фанатов подтвердятся»: Эмилия Кларк о новом сезоне «Игры престолов»

Эмилия Кларк
, она же Дейенерис Бурерожденная из дома Таргариенов, именуемая первой, от крови древней Валирии, Неопалимая, Королева Миэрина, Королева Андалов, Ройнаров и Первых Людей, Кхалиси Великого Травяного Моря, Разрушительница оков и Матерь Драконов дала интервью журналу Rolling Stone
, в котором рассказала о сексизме в кино, своей первой водке и встрече с Кхалом Дрого
. А также дала некоторые подсказки о том, что нас ждет в 7 сезоне «Игры престолов»
.
О том, как нелегко женщинам в кино:
«Я чувствую себя очень наивной, затрагивая эту тему, но это как сталкиваться с расизмом. Ты как бы в курсе, что это в принципе существует, но однажды ты просто понимаешь «Господи, это повсюду!». Это как проснуться однажды и задуматься «Минуточку, вы что….вы что относитесь ко мне по-другому, потому что у меня есть пара сисек? Это действительно происходит?». Мне понадобилось много времени, чтобы увидеть наконец, что отношение ко мне принципиально иное»
.
О грядущем сезоне «Игры престолов», который «не разочарует зрителей».
«Осторожно, спойлеры - я обычно не провожу так уж много времени в Белфасте, но в 7 сезоне я пробыла там немного больше, чем обычно. Этот сезон выдался очень интересным, особенно с точки зрения каких-то открытых вопросов, на которые наконец будут даны ответы, некоторые сюжетные перипетии, которые заставят вас подумать «О, Господи. Да я уже и забыл, что там было это». Некоторые слухи и догадки фанатов подтвердятся, а некоторые нет»
.
В Белфасте находится студия, где отстроены тронный зал Красного замка, главная зала Орлиного гнезда и Винтерфелла. Так как в Орлином гнезде Кхалиси делать нечего, есть вероятность, что она прямиком умчит завоевывать трон Красного замка.
Что касается Кхалиси, Кларк четко дала понять, что не намерена играть ее до гробовой доски «У меня нет никаких сомнений в том, что будут различные сиквелы и приквелы сериала. Но лично я собираюсь сняться только в еще одном сезоне. И все, на этом хватит».
О первом поиске себя в гугле.
«Первый раз, когда я гуглила себя был …последним. Потому что я больше этим не занимаюсь. Это очень плохо. Не делайте этого, не гуглите себя никогда. У людей очень много мнений о моей заднице».
О первой встрече с Джейсоном Момоа
, сыгравшем Кхала Дрого.
«Дело было в лобби отеля в Белфасте. Я зашла, и я была без сил: у меня куча сумок, я устала и все такое. И тут с другого конца этого здоровенного лобби я слышу крик «Женушка!!!!». И этот огромный гавайский мужчина прыжками приближается ко мне, делает захват как в регби и валит меня на пол. Потом он меня, конечно, поднял, и я у него спросила «А вы кто?»
.
О первом алкогольном напитке.
«Я была очень маленькой. Я была настолько мелкой, что даже не знала, что такое алкоголь. Ну знаете, когда ты такой «Ой, а что это? Водичка для взрослых! Надо попробовать». Ну и потом …я потеряла сознание. Сразу. Потому что когда ты настолько молод, ну прям вот…молод, тебе не стоит пробовать водку».
обсуждение >>