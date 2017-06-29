Лили Коллинз рассказала о борьбе с анорексией

В середине июля состоится премьера нового фильма студии Netflix «До костей»
, в котором Лили Коллинз
играет костлявую анорексичку, а Киану Ривз
- ее лечащего врача. Искусство требует жертв: Лили Коллинз больше пяти лет страдала от расстройства пищевого поведения, выкарабкалась, но для роли в этом фильме ей вновь пришлось похудеть.
Актриса дала интервью журналу Shape
, в котором рассказала о своей болезни и о гастрономических и спортивных предпочтениях.
Коллинз ограничивала себя в еде, что сменялось приступами обжорства и искусственно вызванной рвоты, злоупотребляла диетическими таблетками и слабительными средствами, и конечно же, держала все это в секрете от друзей и родных.
«Моя точка зрения на то, что думают обо мне другие люди, базировалась на условии, что это расстройство будет сохранено в секрете. Но чем больше я рассказывала о этом, тем легче мне удавалось быть самой собой»
. Коллинз разговорилась до такой степени, что даже выпустила на эту тему книгу «Нефильтрованная» с девизом «Ни стыда. Ни сожалений. Только я».
«В октябре 2015 когда я заключила договор на издание книги, я нигде не снималась. Но потом на меня навалилось много работы, и мне неоднократно говорили, что мне следует поставить выпуск книги на паузу. Но я знала, что стоит продолжать писать ее. И как на удачу начались съемки фильма «До костей». И хотя за несколько лет до этого фильма я сама проходила лечение от такого же расстройства, подготовка к съемкам позволила мне собрать факты о расстройстве пищевого поведения от профессионалов. Для меня это было новым этапом восстановления. Конечно я боялась, что съемки в этом фильме затащат меня обратно в прежнее состояние, но мне пришлось напомнить себе, что меня наняли рассказать историю, а не достигнуть определенной отметки на весах».
«По знаку Зодиака я Рыбы, так что я очень люблю плавать и делаю это везде, где могу. В старших классах я бегала за школу, и ненавидела это дело. Но теперь мне нравится бегать просто для себя и слушать музыку. Но больше всего я люблю занятия Симоны Де Ля Рю (персональный тренер, работающая с голливудскими звездами - прим. ред.). Ее метод включает растяжку и тонизирование. Честно говоря, я пытаюсь быть физически активной тем или иным способом каждый день: это время для меня, чтобы исчезнуть и побыть в своем собственном мире»
.
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