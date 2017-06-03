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«За здоровое отношение к сексу тебя сразу называют распутной»: Скарлетт Йоханссон о современных табу

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3 июня 2017
Скарлетт Йоханссон снялась для июльской обложки американского Cosmopolitan и дала интервью, в котором поделилась своими мыслями о правах женщин на планирование семьи, поведении Иванки Трамп и отношении общества к женщинам, которым нравится секс.

«За здоровое отношение к сексу тебя сразу называют распутной»: Скарлетт Йоханссон о современных табу

О своих политических воззрениях: «Когда вы заявляете о чем-то публично - это всегда риск, не так ли? Может быть, вы потеряете несколько последователей. Но если вам есть, что сказать, вы можете оказать существенное влияние. Надеюсь, моя дочь будет думать своей головой и чувствовать, что она может вовлечь кого угодно в обсуждение какой угодно темы. Я выросла в среде, где поощралась активность, поэтому я никогда не думала о том, что такой подход к жизни может каким-то образом повлиять на мою карьеру. Но я знаю, что это роскошь, которая доступна далеко не всем».

О защите системы планирования семьи: «Нет причин по которым нам не стоило бы говорить о наших правах в вопросах размножения. Это то, за что мы должны бороться и продолжать защищать. Нет ничего неприятного в том, чтобы говорить о таких вещах. Конечно, это дело интимное и касается твоего тела, но нам все равно стоит дестигматизировать подобные темы».

«За здоровое отношение к сексу тебя сразу называют распутной»: Скарлетт Йоханссон о современных табу

Об Иванке Трамп и ее «тихой» активности: «Я не прошу ее выйти и начать говорить о чем-то, во что она не верит. Я знаю, что сложно это всё. Это, как-никак, ее отец. Можете себе представить? Может, она боится, что от нее отрекутся. Сложно поставить себя на место человека, оказавшегося в такой ситуации. Надеюсь, ей хватит смелости постоять за то, во что она верит - что бы это не было».

О женщинах и сексе: «Рассказы женщин о том, что им нравится секс - почти всегда под запретом. За здоровое отношение к сексу тебя сразу клеймят: распутная, озабоченная, шлюха. У тебя нет морали, в глазах общественности ты превращаешься в некое подобие сексуальной извращенки, в кого-то, кто не может состоять в моногамных отношениях. Как только ты начинаешь говорить о сексуальном удовольствии и экспериментах в этой области, понимаешь, что это все еще табуированная тема».
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«За здоровое отношение к сексу тебя сразу называют распутной»: Скарлетт Йоханссон о современных табу фотографии
«За здоровое отношение к сексу тебя сразу называют распутной»: Скарлетт Йоханссон о современных табу фотографии
«За здоровое отношение к сексу тебя сразу называют распутной»: Скарлетт Йоханссон о современных табу фотографии
«За здоровое отношение к сексу тебя сразу называют распутной»: Скарлетт Йоханссон о современных табу фотографии
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