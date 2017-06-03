Режим строгой экономии: Джонни Депп распродает недвижимость

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Главная тема Кинец-Горбунец: 30 фильмов, которые претендуют на государственную поддержку в этом году В Фонде кино прошла защита проектов студий-мейджоров

Новости кино Москвичам покажут первые фильмы со спецэффектами В кинотеатре «Салют» с 3 июня проходит программа «Первые спецэффекты», где бесплатно можно посмотреть «Человека с киноаппаратом» и «Метрополис».

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История кино Творческий портрет культуролога и киноведа М.Б. Ямпольского Аудитория М.Б. Ямпольского – исследователи в области киноведения, искусствоведения, культурологии, философии.