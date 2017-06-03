Режим строгой экономии: Джонни Депп распродает недвижимость

В последнее время имя Джонни Деппа
встречается в одном контексте со словом «деньги». За это актер должен благодарить, в первую очередь, свою экс-супругу Эмбер Хёрд
, которая взлохматила бедного Джонни, как мексиканский ребенок - пиньяту.
После развода с Херд, который обошелся Джонни почти в 7 миллионов долларов
, вылезли наружу досадные финансовые проблемы, в которых актер поспешил обвинить своих
бухгалтеров финансовых консультантов из компании TMG
- в том, что не просто плохо вели бухгалтерский учет, но халатно относились к выплате налогов, из-за чего у Джонни набежала пеня в районе 25 миллионов долларов. TMG со своей стороны советует Джонни пойти и полечится от потребительской лихорадки.
Суд - дело затяжное и затратное, адвокаты дорого берут, так что Джонни решил расстаться с частью своей недвижимости (впрочем, у него такое количество недвижимости, что он спокойно может посвятить свою оставшуюся жизнь ее продаже) и выставил на продажу 5 пентхаусов. Джонни думал продать сразу все пять почти за 13 миллионов долларов (сам-то он их купил у застройщика за 7,2 миллиона долларов). Но пока что ему удалось продать только одни апартаменты всего за 2,5 миллиона.
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