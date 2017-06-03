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Блеск и нищета красных дорожек: Елизавета Боярская, Рене Зеллвегер и Юлия Пересильд

3 июня
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3 июня 2017
На этой неделе завершил свою работу 70-й Каннский международный кинофестиваль, который за две недели взыскал с кинодив столько пышных нарядов, сколько им не приходится менять в течение полугода.
Пока в Каннах раздавали всем сестрам по серьгам, в Москве в рамках фестиваля «Черешневый лес» прошла восьмая ежегодная церемония вручения премии Олега Янковского «Творческое открытие», на котором отечественные знаменитости занимались коллективной посадкой деревьев.
В числе эко-энтузиастов оказались Филипп Янковский, Ингеборга Дапкунайте, Олег Табаков с сыном Павлом, Юлия Пересильд, Дарья Мороз и многие другие.

Филипп Янковский и Ингеборга Дапкунайте

Олег Табаков и Павел Табаков

Дарья Мороз

Валерий Сюткин с Каштанкой

Юлия Пересильд

Николай Фоменко

29 мая во флорентийском Палаццо Питти прошел показ круизной коллекции Gucci, на который пожаловали Сальма Хайек с мужем, Кирстен Данст с женихом Джесси Племонсом, Джаред Лето и Дакота Джонсон с сестрами Стеллой Бандерас и Грейс Джонсон.

Дакота Джонсон, Стелла Бандерас, Сальма Хайек и Грейс Джонсон

Кирстен Данст

Джесси Племонс и Кирстен Данст

В Москве 30 мая состоялась вечеринка журнала GQ. На коктейле собрались все, кто когда-либо получал номинацию на премию «Человек года». Среди них: Любимый Актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров, Федор Бондарчук, Юлия Топольницкая и Владимир Яглыч.

Александр Петров и Федор Бондарчук

Юлия Топольницкая

Владимир Яглыч

31 мая в Токио прошел модный показ французского бренда Chanel, в котором приняли участие Лили-Роуз Депп и дочь Сильвестра Сталлоне Систин. На показе также присутствовала дочь Уилла Смита Уиллоу Смит.

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп

Систин Сталлоне

Лили-Роуз Депп

Уиллоу Смит

Уиллоу Смит

Систин Сталлоне

1 июня состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля в Гринвиче, гостьей которого стала Рене Зеллвегер, не появлявшаяся на публике...очень давно.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер

В этот же день в Москве в театре имени М. Н. Ермоловой состоялась премьера проекта «Кино на сцене». Суть проекта: звезды театра, кино и телевидения сидят на сцене и читают сценарии знаменитых советских фильмов. В качестве пробного шара художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков выбрал знаковый для своей карьеры фильм «Покровские ворота».

Михаил Ефремов и Александр Петров

Блеск и нищета красных дорожек: Елизавета Боярская, Рене Зеллвегер и Юлия Пересильд

Роль Костика взял Любимый Актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров, а Олег Меньшиков взял себе уже роль заматеревшего Костика. Анна Ардова исполнила роль Маргариты Павловны, Юрию Стоянову досталась роль Хоботова, а Сергею Степанченко - Савва Игнатьевич. Роль Велюрова исполнил Михаил Ефремов. Дарья Мельникова отчитывалась сразу за трех героинь - Свету, Риту и Анну Адамовну, а Кристине Асмус досталась роль Людочки.

Дарья Мельникова

Следующий показ проекта «Кино на сцене» состоится в Театре имени М. Н. Ермоловой уже осенью. Каждый сценарий будет прочитан лишь один раз уникальным составом, который не будет разглашаться до начала мероприятия.

Ирина Купченко

Тамара Гвардцители

Александр Петров

Олег Меньшиков и Константин Хабенский

Юрий Стоянов

2 июня в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера киноверсии сериала Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского», в котором обреченных влюбленных сыграли Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Премьеру посетили Владимир Меньшов, Павел Лунгин, Ренат Давлетьяров и многие другие.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Елизавета Боярская

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