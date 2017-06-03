Блеск и нищета красных дорожек: Елизавета Боярская, Рене Зеллвегер и Юлия Пересильд

На этой неделе завершил свою работу 70-й Каннский международный кинофестиваль
, который за две недели взыскал с кинодив столько пышных нарядов, сколько им не приходится менять в течение полугода.
Пока в Каннах раздавали всем сестрам по серьгам
, в Москве в рамках фестиваля «Черешневый лес» прошла восьмая ежегодная церемония вручения премии Олега Янковского
«Творческое открытие», на котором отечественные знаменитости занимались коллективной посадкой деревьев.
В числе эко-энтузиастов оказались Филипп Янковский
, Ингеборга Дапкунайте
, Олег Табаков
с сыном Павлом
, Юлия Пересильд
, Дарья Мороз
и многие другие.
29 мая во флорентийском Палаццо Питти прошел показ круизной коллекции Gucci, на который пожаловали Сальма Хайек
с мужем, Кирстен Данст
с женихом Джесси Племонсом, Джаред Лето
и Дакота Джонсон
с сестрами Стеллой Бандерас и Грейс Джонсон.
В Москве 30 мая состоялась вечеринка журнала GQ. На коктейле собрались все, кто когда-либо получал номинацию на премию «Человек года». Среди них: Любимый Актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров
, Федор Бондарчук
, Юлия Топольницка
я и Владимир Яглыч
.
31 мая в Токио прошел модный показ французского бренда Chanel, в котором приняли участие Лили-Роуз Депп
и дочь Сильвестра Сталлоне
Систин. На показе также присутствовала дочь Уилла Смита Уиллоу Смит
.
1 июня состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля в Гринвиче, гостьей которого стала Рене Зеллвегер
, не появлявшаяся на публике...очень давно.
В этот же день в Москве в театре имени М. Н. Ермоловой состоялась премьера проекта «Кино на сцене». Суть проекта: звезды театра, кино и телевидения сидят на сцене и читают сценарии знаменитых советских фильмов. В качестве пробного шара художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков
выбрал знаковый для своей карьеры фильм «Покровские ворота»
.
Роль Костика взял Любимый Актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров
, а Олег Меньшиков взял себе уже роль заматеревшего Костика. Анна Ардова
исполнила роль Маргариты Павловны, Юрию Стоянову
досталась роль Хоботова, а Сергею Степанченко
- Савва Игнатьевич. Роль Велюрова исполнил Михаил Ефремов
. Дарья Мельникова
отчитывалась сразу за трех героинь - Свету, Риту и Анну Адамовну, а Кристине Асмус
досталась роль Людочки.
Следующий показ проекта «Кино на сцене» состоится в Театре имени М. Н. Ермоловой уже осенью. Каждый сценарий будет прочитан лишь один раз уникальным составом, который не будет разглашаться до начала мероприятия.
2 июня в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера киноверсии сериала Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского»
, в котором обреченных влюбленных сыграли Елизавета Боярская
и Максим Матвеев
. Премьеру посетили Владимир Меньшов
, Павел Лунгин
, Ренат Давлетьяров
и многие другие.
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