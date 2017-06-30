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ММКФ-2017. Закрытие: Паулина Андреева, Анна Хилькевич и Елена Кондулайнен

30 июня
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30 июня 2017
29 июня завершил свою работу 39-й Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке царил траур - большинство именитых гостей как будто сговорились и пришли в черном с головы до пят.

Эффектнее всех в total black выглядели сыгравшие недавно свадьбу Илья Стюарт и Светлана Устинова, Оксана Акиньшина, Сабина Ахмедова, Олеся Судзиловская и Юлия Хлынина.

Илья Стюарт и Светлана Устинова

Оксана Акиньшина с супругом

Сабина Ахмедова

Олеся Судзиловская со спутником

Юлия Хлынина

А вот образу Юлии Пересильд опять чего-то не хватает.

Юлия Пересильд

Орнелла Мути позировала на красной дорожке со своей дочерью Найке Ривелли.

Орнелла Мути с дочерью

Екатерина Климова наконец-то появилась в сопровождении своего супруга Гелы Месхи.

Гела Месхи и Екатерина Климова

А Светлана Немоляева пришла на церемонию с внучкой Полиной.

Светлана Немоляева с внучкой

Одной из самых элегантных пар вечера стали, как обычно, Федор Бондарчук и Паулина Андреева.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Разбавили этот неофициальный дресс-код Катерина Шпица (которую мы, кажется, никогда не видели в черном), Ирина Лачина, Анна Горшкова, Алена Чехова, Лянка Грыу и Дарья Чаруша.

Катерина Шпица

Ирина Лачина

Анна Горшкова

Дарья Чаруша

Алена Чехова

Лянка Грыу

Но самым ярким можно по праву считать наряд Елены Кондулайнен, которая устроила на красной дорожке своеобразный трибьют Мэрилин Монро. Тут, в общем-то, нечего больше добавить.

Елена Кондулайнен

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