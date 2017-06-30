ММКФ-2017. Закрытие: Паулина Андреева, Анна Хилькевич и Елена Кондулайнен

29 июня завершил свою работу 39-й Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке царил траур - большинство именитых гостей как будто сговорились и пришли в черном с головы до пят.
Эффектнее всех в total black выглядели сыгравшие недавно свадьбу Илья Стюарт и Светлана Устинова
, Оксана Акиньшина
, Сабина Ахмедова
, Олеся Судзиловская
и Юлия Хлынина
.
А вот образу Юлии Пересильд
опять чего-то не хватает.
Орнелла Мути
позировала на красной дорожке со своей дочерью Найке Ривелли.
Екатерина Климова
наконец-то появилась в сопровождении своего супруга Гелы Месхи
.
А Светлана Немоляева
пришла на церемонию с внучкой Полиной.
Одной из самых элегантных пар вечера стали, как обычно, Федор Бондарчук
и Паулина Андреева
.
Разбавили этот неофициальный дресс-код Катерина Шпица
(которую мы, кажется, никогда не видели в черном), Ирина Лачина
, Анна Горшкова
, Алена Чехова
, Лянка Грыу
и Дарья Чаруша
.
Но самым ярким можно по праву считать наряд Елены Кондулайнен
, которая устроила на красной дорожке своеобразный трибьют Мэрилин Монро
. Тут, в общем-то, нечего больше добавить.
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