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Звезды сериала «Игра престолов» в яркой фотосессии журнала Time

30 июня
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30 июня 2017
Звезды популярного сериала «Игра престолов», седьмой сезон которого стартует 16 июля, приняли участие в фотосессии для журнала Time.

Звезды сериала «Игра престолов» в яркой фотосессии журнала Time

В ярких образах предстали актеры, исполнившие роли ключевых персонажей эпопеи: Питер Динклейдж, Эмилия Кларк, Кит Харрингтон, Лина Хиди, Николай Костер-Вальдау, Мейси Уильямс и Софи Тернер.

Питер Динклейдж

Эмилия Кларк

Кит Харрингтон

Мейси Уильямс

Николай Костер-Вальдау

Софи Тернер

Лина Хиди
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