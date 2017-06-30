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30 июня 2017
/
Звезды сериала «Игра престолов» в яркой фотосессии журнала Time
Звезды сериала «Игра престолов» в яркой фотосессии журнала Time
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30 июня 2017
Звезды популярного сериала
«Игра престолов»
, седьмой сезон которого стартует 16 июля, приняли участие в фотосессии для журнала Time.
В ярких образах предстали актеры, исполнившие роли ключевых персонажей эпопеи:
Питер Динклейдж
,
Эмилия Кларк
,
Кит Харрингтон
,
Лина Хиди
,
Николай Костер-Вальдау
,
Мейси Уильямс
и
Софи Тернер
.
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