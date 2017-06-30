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Мишель Родригес грозится уйти из «Форсажа»

30 июня
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30 июня 2017
В минувший вторник актриса Мишель Родригес опубликовала на свой страничке в Инстраграме фото, приуроченное к диджитал-резилу фильма «Форсаж 8». В подиси к фото актриса выразила надежду, что создатели франшизы в будущем проявят «больше любви» к женским персонажам. В противном случае Мишель, снявшаяся в 5 фильмах из 8, покинет проект.

Мишель Родригес грозится уйти из «Форсажа»

«Форсаж 8» вышел сегодня, и я надеюсь, они примут решение проявить немного любви к женским персонажам франшизы в следующем фильме. Либо мне придется попрощаться с любимой франшизой. Это была отличная поездка и я благодарна за возможность, которую мне предоставляли поклонники и студия все эти годы. Всем любви».

Портал Business Insider взял комментарий у режиссера последнего фильма Гэри Грея, который не до конца понял актрису.

«Не могу говорить за Мишель, у нее очень специфическая точка зрения, и я ничего не могу тут для себя извлечь. Но мне бы хотелось думать, что конкретно в «Форсаже» (я не могу говорить о других фильмах) представлена комбинация очень сильных женских характеров».

Несмотря на то, что в фильмах франшизы всегда присутствовали женские персонажи, «Форсаж» - история исключительно мужская, в центре которой всегда были мужские характеры. Ирония в том, что фильм Грэя первый во всей франшизе, где представлен сильный женский персонаж. Вероятно, Мишель задело, что Шарлиз Терон досталась роль антагониста.
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Мишель Родригес грозится уйти из «Форсажа» фотографии
Мишель Родригес грозится уйти из «Форсажа» фотографии
Мишель Родригес грозится уйти из «Форсажа» фотографии
Мишель Родригес грозится уйти из «Форсажа» фотографии
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