Иеромонах Никон поддержал молитву о запрете фильма «Матильда»

Представитель канцелярии главы Российского императорского дома Романовых иеромонах Никон поддержал активистов «Царского креста», выступающих за запрет фильма Алексея Учителя «Матильда»
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Активисты, перепробовавшие все доступные им бюрократические методы
борьбы с клеветой на возведенного в лик святых последнего российского монарха, поняли, что им остается только молиться. И составили «Всенародную соборную молитву по соглашению ко Господу Вседержителю», в которой просят всевышнего посодействовать запрету на выход фильма.
Полный текст молитвы опубликован на странице общества во «Вконтакте»
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«И недопусти Господи выход кощунственного фильма Матильда, оксверняющего память Святых Царственных Мучеников, запрети его Господи и вразуми всех создателей его»
- говорится в молитве (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
«Такая практика молитв по соглашению существует. Люди могут помолиться, и ничего плохого в этом нет. Другое дело, что, может быть, не стоит применять запреты»
, — подчеркнул Никон. Однако, по мнению иеромонаха, показывать ленту по государственным каналам все же не стоит:
«К сожалению, уже потрачены бюджетные средства на эту клеветническую картину. Это больше всего меня огорчает».
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