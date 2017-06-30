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Иеромонах Никон поддержал молитву о запрете фильма «Матильда»

30 июня
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30 июня 2017
Представитель канцелярии главы Российского императорского дома Романовых иеромонах Никон поддержал активистов «Царского креста», выступающих за запрет фильма Алексея Учителя «Матильда».

Иеромонах Никон поддержал молитву о запрете фильма «Матильда»

Активисты, перепробовавшие все доступные им бюрократические методы борьбы с клеветой на возведенного в лик святых последнего российского монарха, поняли, что им остается только молиться. И составили «Всенародную соборную молитву по соглашению ко Господу Вседержителю», в которой просят всевышнего посодействовать запрету на выход фильма.
Полный текст молитвы опубликован на странице общества во «Вконтакте».

«И недопусти Господи выход кощунственного фильма Матильда, оксверняющего память Святых Царственных Мучеников, запрети его Господи и вразуми всех создателей его» - говорится в молитве (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Иеромонах Никон поддержал молитву о запрете фильма «Матильда»

«Такая практика молитв по соглашению существует. Люди могут помолиться, и ничего плохого в этом нет. Другое дело, что, может быть, не стоит применять запреты», — подчеркнул Никон. Однако, по мнению иеромонаха, показывать ленту по государственным каналам все же не стоит:
«К сожалению, уже потрачены бюджетные средства на эту клеветническую картину. Это больше всего меня огорчает».
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Иеромонах Никон поддержал молитву о запрете фильма «Матильда» фотографии
Иеромонах Никон поддержал молитву о запрете фильма «Матильда» фотографии
Иеромонах Никон поддержал молитву о запрете фильма «Матильда» фотографии
Иеромонах Никон поддержал молитву о запрете фильма «Матильда» фотографии
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