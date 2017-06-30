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Лана Вачовски написала фанатам «Восьмого чувства» проникновенное письмо

30 июня
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30 июня 2017
В начале июня стало известно, что Netflix закрыл сериал Ланы и Лилли Вачовски «Восьмое чувство» после выхода двух сезонов и одного рождественского спец-выпуска. Хотя в официальном сообщении никакой информации о причинах отмены сериала не было, это решение, скорее всего, базировалось на соотношении затраченного бюджета (примерно 9 миллионов долларов на эпизод) и не очень высоких рейтингов.

Лана Вачовски написала фанатам «Восьмого чувства» проникновенное письмо

Тем не менее, реакция фанатов шоу, которые обрушились на Netflix с петициями и уговорами, повлияла на ситуацию. Дополнительному 2-часовому эпизоду сериала быть, о чем сообщила на своей странице в Фейсбуке Лана Вачовски. Письмо Ланы переполнено эмоциями, как и ее сериал.

Лана Вачовски написала фанатам «Восьмого чувства» проникновенное письмо

«Дорогая семья «Восьмого чувства»,

Я так или иначе собиралась написать это письмо когда-нибудь. Поток любви и скорби, который хлынул после новости о том, что у «Восьмого чувства» не будет продолжения, был таким мощным, что я часто обнаруживала себя не способной открыть собственную почту. Признаюсь, я впала в серьезную депрессию.
Я никогда не работала с таким пристрастием и ни в один проект не вкладывала столько своей души, сколько я вложила в «Восьмое чувство». И отмена сериала опустошила меня. Я поувствовала разочарование всей нашей удивительной команды. Я чувствовала грусть актеров, которые выкладывались по полной. Но сильнее всего я почувствовала, как разбиваются сердца поклонников сериала (хотела бы я, чтобы мы все были в одном кластере и смогли разделить между собой прекрасные моменты, объятия, слезы и смех, подобно тем проницательным беседам, которые мне довелось вести с людьми, почувствовавшими связь с нашим шоу; они не похожи на тех фанатов, что я когда-либо встречала).
Друзья звонили мне со всего мира, спрашивая: «Неужели ты не можешь сделать что-нибудь?».
И правда в том, что нет, не могу. Сама по себе я ничего сделать не могу.
Но так же как и герои нашего шоу обнаружили, что они не одиноки, я поняла, что я - это не только я. Я - это также мы.
Страстные письма, петиции, коллективный голос, который поднялся подобно кулаку Сан в борьбе за это шоу - все это было за гранью наших ожиданий.

В нашем мире легко верить, что мы ничего не можем изменить. Что если государство, учреждение или корпорация принимают какое-то решение, оно бесповоротно. Что любовь значит меньше, чем бухгалтерский итог.

Но вот подарок от фанатов шоу, который я буду вечно хранить в своем сердце: несмотря на то, что чаще всего подобные решения действительно необратимы, это не всегда так.
Невероятно, непредсказуемо, но ваша любовь вернула «Восьмое чувство» к жизни (я могла бы расцеловать каждого из вас!).

С превеликим удовольствием я и Netflix (поверьте, они любят шоу так же как мы, но рейтинги были спорными) объявляем что в следующем году в эфир выйдет 2-часовой специальный эпизод. После этого…если меня чему и научил данный опыт, НИКОГДА не знаешь, что будет.
Спасибо вам всем. Теперь давайте выясним, что произошло с Вольфгангом».

Вздрогнем!

Лана Вачовски написала фанатам «Восьмого чувства» проникновенное письмо
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Лана Вачовски написала фанатам «Восьмого чувства» проникновенное письмо фотографии
Лана Вачовски написала фанатам «Восьмого чувства» проникновенное письмо фотографии
Лана Вачовски написала фанатам «Восьмого чувства» проникновенное письмо фотографии
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