В сети появился трейлер фильма по мотивам опечатки Дональда Трампа

Уже неделю американцы обсуждают опечатку президента, сделанную им в записи от 31 мая в 11 вечера. «Despite the constant negative press covfefe» («Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы covfefe») - написал Трамп. А все принялись гадать, что же такое covfefe?
Лучше всех пошутил южноафриканский телеведущий и комик Тревор Ноа, который снял целый трейлер потенциального фильма «Covfefe: основано на реальной опечатке».
«Фильм» рассказывает историю африканского мальчика по имени Кавфифи, который всю жизнь мучается, пытаясь понять, что же значит его глупое имя. Сверстники дразнят Кавфифи, обижают его и не хотят с ним играть. Но однажды одинокий Кавфифи случайно видит выпуск американских новостей, в котором ведущие пытаются разгадать тайну трамповского твитта. Услышав по телеку свое имя, Кавфифи решает вплавь добраться до Америки, встретить Трампа и узнать, наконец, кто он, и что значит его имя.
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