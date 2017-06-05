Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В сети появился трейлер фильма по мотивам опечатки Дональда Трампа

5 июня
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
5 июня 2017
Стоило Хелен Миррен пошутить в Новом Орлеане о том, что из писанины в Твиттере посреди ночи ничего путного выйти не может, как Дональд Трамп подкрепил это утверждение делом.

Уже неделю американцы обсуждают опечатку президента, сделанную им в записи от 31 мая в 11 вечера.
«Despite the constant negative press covfefe» («Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы covfefe») - написал Трамп. А все принялись гадать, что же такое covfefe?

Лучше всех пошутил южноафриканский телеведущий и комик Тревор Ноа, который снял целый трейлер потенциального фильма «Covfefe: основано на реальной опечатке».

В сети появился трейлер фильма по мотивам опечатки Дональда Трампа

В сети появился трейлер фильма по мотивам опечатки Дональда Трампа

«Фильм» рассказывает историю африканского мальчика по имени Кавфифи, который всю жизнь мучается, пытаясь понять, что же значит его глупое имя. Сверстники дразнят Кавфифи, обижают его и не хотят с ним играть. Но однажды одинокий Кавфифи случайно видит выпуск американских новостей, в котором ведущие пытаются разгадать тайну трамповского твитта. Услышав по телеку свое имя, Кавфифи решает вплавь добраться до Америки, встретить Трампа и узнать, наконец, кто он, и что значит его имя.

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Данилу Козловского забрали в обезьянник за чтение «Гамлета» в центре Москвы
Поиск по меткам
интернетпародияполитикателешоу
персоны
Хелен Миррен

фотографии >>
В сети появился трейлер фильма по мотивам опечатки Дональда Трампа фотографии
В сети появился трейлер фильма по мотивам опечатки Дональда Трампа фотографии
В сети появился трейлер фильма по мотивам опечатки Дональда Трампа фотографии
В сети появился трейлер фильма по мотивам опечатки Дональда Трампа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.

День рождения >>

Александр Берда
Елена Воробей
Александр Дзюба
Кахи Кавсадзе
Анатолий Кот
Николай Кутузов
Сережа Остапенко
Валдис Пельш
Евгений Сангаджиев
Джефф Гарлин
Велимир 'Бата' Живоинович
Аманда Крю
Рон Ливингстон
Имоджен Путс
Стефания Сандрелли
Марк Уолберг
все родившиеся 5 июня >>

Афиша кино >>

Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Он и Она
драма
Бельгия, Франция, 2017
Чёрная бабочка
триллер
США, 2017
Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью