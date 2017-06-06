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«Как в кино»: 16 звездных романов на съемочной площадке

6 июня
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6 июня 2017
Руни Мара и Хоакин Феникс

На днях стало известно, что Хоакин Феникс встречается со своей партнершей по фильму «Мария Магдалена» Руни Марой. Кино-Театр.ру решил вспомнить, какие еще звездные пары состоялись благодаря кастинг-директорам.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Кирстен Данст собралась замуж за актера Джесси Племонса и зачастила с разговорами о том, что уже пора размножаться. Актеры познакомились на съемках второго сезона сериала «Фарго»: Джесси сыграл простоватого мясника, а Кирстен - его долбанутую жену.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Вчерашние «Король и королева Выпускного Бала» Брэд Питт и Анджелина Джоли подставили сердца стрелам купидона на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Пикантности этой истории добавляет то, что Питт на тот момент был женат на Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

И хоть последняя сейчас счастлива в браке с Джастином Теру, журналистам хочется верить, что она испытала прилив живительного злорадства, услышав о разводе Питта и Джоли. Кстати, с Теру Энистон встретилась, конечно же, на съемках комедии «Страсть к перемене мест».

Николь Кидман и Том Круз

Отношения Тома Круза и Николь Кидман не только начались на съемочной площадке, когда актеры снимались в фильме «Дни грома». Зрители фильма «С широко закрытыми глазами» наблюдали, в общем-то, начало конца этих отношений, так кстати зарифмованное с отношениями героев фильма. Через два года после выхода фильма, в 2001 - поползли слухи, что пара разводится. До сих пор бытует мнение, что разрыв произошел из-за преданности (хотя, вряд ли у него вообще есть хоть какой-то выбор) Тома Круза секте церкви Сайентологии. Подробнее об этом можно узнать из фильма «Наваждение».

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн

Одни из долгожителей (в матримониальном смысле) Голливуда - Дженна Дьюан и Ченнинг Татум. Их отношениям примерно столько же лет, сколько карьере Татума в целом. В 2006 году они познакомились на съемках культового фильма «Шаг вперед», поженились в 2009 и с тех пор так и не расстаются.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем знакомы с 1991 года - они вместе снимались в фильме «Ветчина, ветчина», но тогда 22-летнего Бардема не привлекла 17-летняя Пенелопа, для которой эта роль была дебютом в большом кино. В общей сложности они встречались на съемочной площадке больше 3 раз, и им понадобилось больше 15 лет, чтобы на съемках фильма «Вики, Кристина, Барселона» прийти к выводу, что лучше друг друга они все равно никого не найдут.

Райарн Гослинг и Ева Мендес

Шесть лет назад Райан Гослинг был главным секс-символом планеты и самым завидным холостяком. Детали его личной жизни прояснились после окончания съемок фильма «Место под соснами» - когда Гослинг начал регулярно мелькать на снимках папарацци в компании своей все более беременной партнерши по фильму Евы Мендес. С тех пор Еву совсем не видать в кино - она воспитывает с актером двух дочерей.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

«Зеленый фонарь» - не самый выдающийся фильм с участием Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли, но для актеров - знаковый. Именно тогда эта милая пара и оформилась, узаконив свой союз в 2012 году. До этого Райан годика два был женат на Скарлетт Йоханссон, но мы теперь точно знаем, что замужество - это не для нее.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Развалившийся 10-летний брак Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер тоже начался на съемочной площадке. Впервые актеры встретились в 2001 году на съемках фильма «Перл Харбор», но роман закрутили уже на съемках «Сорвиголовы».

Эштон Катчер и Мила Кунис

Мила Кунис и Эштон Катчер познакомились на съемках «Шоу 70-х», когда Миле было 15 лет, а Эштону - 20. По сценарию между их героями медленно разгорается далеко не платоническое пламя подростковой любви. Забавно, что самый первый поцелуй у Милы Кунис состоялся на съемочной площадке с ее будущим мужем, но в реальности никаких отношений между актерами не было вплоть до 2012 года. В анамнезе у Эштона был некрасивый финал 6-летнего брака с Деми Мур и публичное клеймо бабника. Но подруга детства все равно доверилась Эштону и рискнула родить ему двоих детей.

Ума Турман и Итан Хоук

Итан Хоук и Ума Турман познакомились на съемках фантастического фильма «Гаттака» в 1997 году и поженились весной 1998. Их брак продержался 7 лет, о причинах развода никто не спешит докладывать. Но в сети есть целые конспирологические теории о том, что всему виной - разлучница Анджелина Джоли, перед которой Хоук якобы не устоял во время съемок фильма «Забирая жизни» в 2004 году. В принципе, учитывая, что развелся Хоук в 2005, чем не теория?

Голди Хоун и Курт Рассел

Рекордсмены супружеской верности в Голливуде - Голди Хоун и Курт Расселл вот уже 34 года доказывают миру, что синяк в паспорте - далеко не гарант крепкого союза. Первый раз актеры встретились в 1968 году на съемках мюзикла «Один единственный оригинальный семейный оркестр». Но тогда Расселу было 17 лет, и пятилетняя разница в возрасте (Хоун старше Рассела) на тот момент была значительной. Роман они закрутили только после совместной работы над фильмом «Пересменка». И с тех пор живут счастливо в так называемом «фактическом» браке.

Венсан Кассель и Моника Белуччи

Моника Белуччи и Венсан Кассель познакомились на съемках фильма «Квартира», но Белуччи упорно держала дистанцию, предлагая Касселю отношения на расстоянии. Чтобы эту дистанцию сократить, актер пытался почаще попадать на одну и ту же съемочную площадку со своей возлюбленной. Белуччи отказывалась выходить замуж за Касселя года три - ему пришлось попасть в автокатастрофу, чтобы она передумала. Их брак продержался 14 лет.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Ну как тут не вспомнить про нашего любимого Джонни Деппа и его бывшую зазнобу Эмбер Херд?
Судьбоносная и разорительная для Джонни встреча состоялась на съемках фильма «Ромовый дневник». Что характерно: на матери своих детей Ванессе Паради Джонни так и не женился, они счастливо прожили 13 лет в гражданском браке. Но на старости лет Джонни стал, на свою беду, сентиментален и решил, наконец, оформить отношения. Этот каприз обошелся ему впоследствии в 7 миллионов долларов.

Анна Пакуин и Стивен Мойер

Если уж съемки в полнометражном кино так часто сближают одинокие сердца, то работа в сериале в этом смысле сродни экспериментам в области евгеники, описанным в «Багровых реках». Суть этих экспериментов такова: если посадить в библиотеке парня с девушкой друг напротив друга, то рано или поздно у них завяжутся отношения. Партнер Анны Пакуин по самому смешному сериалу про вампиров «Настоящая кровь» Стивен Мойер постепенно превратился из коллеги в мужа и отца ее близнецов.

Джиннифер Гудвин и Джош Даллас

То же самое случилось с парочкой вечных несчастных влюбленных из сериала «Однажды в сказке» Джиннифер Гудвин и Джошем Далласом, которые за три года в браке успели обзавестись двумя детьми.

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фильмы
Багровые рекиВетчина, ветчинаВики, Кристина, БарселонаГаттакаДни громаЗабирая жизниЗелёный фонарьКвартираМесто под соснамиМистер и миссис СмитНаваждениеНастоящая кровьОднажды в СказкеПерл ХарборРомовый дневникС широко закрытыми глазамиСорвиголоваСтрасть к перемене местФаргоШаг впередШоу 70−х

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Мила Кунис и Эштон Катчер
Венсан Кассель и Моника Белуччи
Райан Гослинг и Ева Мендес
Голди Хоун и Курт Рассел
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