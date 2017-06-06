«Как в кино»: 16 звездных романов на съемочной площадке

На днях стало известно, что Хоакин Феникс встречается со своей партнершей по фильму «Мария Магдалена» Руни Марой
. Кино-Театр.ру
решил вспомнить, какие еще звездные пары состоялись благодаря кастинг-директорам.
Кирстен Данст собралась замуж
за актера Джесси Племонса
и зачастила с разговорами о том, что уже пора размножаться. Актеры познакомились на съемках второго сезона сериала «Фарго»
: Джесси сыграл простоватого мясника, а Кирстен - его долбанутую жену.
Вчерашние «Король и королева Выпускного Бала» Брэд Питт
и Анджелина Джоли
подставили сердца стрелам купидона на съемках фильма «Мистер и миссис Смит»
. Пикантности этой истории добавляет то, что Питт на тот момент был женат на Дженнифер Энистон
.
И хоть последняя сейчас счастлива в браке с Джастином Теру
, журналистам хочется верить, что она испытала прилив живительного злорадства, услышав о разводе Питта и Джоли. Кстати, с Теру Энистон встретилась, конечно же, на съемках комедии «Страсть к перемене мест»
.
Отношения Тома Круза
и Николь Кидман
не только начались на съемочной площадке, когда актеры снимались в фильме «Дни грома»
. Зрители фильма «С широко закрытыми глазами»
наблюдали, в общем-то, начало конца этих отношений, так кстати зарифмованное с отношениями героев фильма. Через два года после выхода фильма, в 2001 - поползли слухи, что пара разводится. До сих пор бытует мнение, что разрыв произошел из-за преданности (хотя, вряд ли у него вообще есть хоть какой-то выбор) Тома Круза
секте
церкви Сайентологии. Подробнее об этом можно узнать из фильма «Наваждение»
.
Одни из долгожителей (в матримониальном смысле) Голливуда - Дженна Дьюан
и Ченнинг Татум
. Их отношениям примерно столько же лет, сколько карьере Татума в целом. В 2006 году они познакомились на съемках культового фильма «Шаг вперед»
, поженились в 2009 и с тех пор так и не расстаются.
Пенелопа Крус
и Хавьер Бардем
знакомы с 1991 года - они вместе снимались в фильме «Ветчина, ветчина»
, но тогда 22-летнего Бардема не привлекла 17-летняя Пенелопа, для которой эта роль была дебютом в большом кино. В общей сложности они встречались на съемочной площадке больше 3 раз, и им понадобилось больше 15 лет, чтобы на съемках фильма «Вики, Кристина, Барселона»
прийти к выводу, что лучше друг друга они все равно никого не найдут.
Шесть лет назад Райан Гослинг
был главным секс-символом планеты и самым завидным холостяком. Детали его личной жизни прояснились после окончания съемок фильма «Место под соснами»
- когда Гослинг начал регулярно мелькать на снимках папарацци в компании своей все более беременной партнерши по фильму Евы Мендес
. С тех пор Еву совсем не видать в кино - она воспитывает с актером двух дочерей.
«Зеленый фонарь»
- не самый выдающийся фильм с участием Райана Рейнольдса
и Блейк Лайвли
, но для актеров - знаковый. Именно тогда эта милая пара и оформилась, узаконив свой союз в 2012 году. До этого Райан годика два был женат на Скарлетт Йоханссон
, но мы теперь точно знаем, что замужество - это не для нее
.
Развалившийся 10-летний брак Бена Аффлека
и Дженнифер Гарнер
тоже начался на съемочной площадке. Впервые актеры встретились в 2001 году на съемках фильма «Перл Харбор»
, но роман закрутили уже на съемках «Сорвиголовы»
.
Мила Кунис
и Эштон Катчер
познакомились на съемках «Шоу 70-х»
, когда Миле было 15 лет, а Эштону - 20. По сценарию между их героями медленно разгорается далеко не платоническое пламя подростковой любви. Забавно, что самый первый поцелуй у Милы Кунис состоялся на съемочной площадке с ее будущим мужем, но в реальности никаких отношений между актерами не было вплоть до 2012 года. В анамнезе у Эштона был некрасивый финал 6-летнего брака с Деми Мур
и публичное клеймо бабника. Но подруга детства все равно доверилась Эштону и рискнула родить ему двоих детей.
Итан Хоук
и Ума Турман
познакомились на съемках фантастического фильма «Гаттака»
в 1997 году и поженились весной 1998. Их брак продержался 7 лет, о причинах развода никто не спешит докладывать. Но в сети есть целые конспирологические теории о том, что всему виной - разлучница Анджелина Джоли
, перед которой Хоук якобы не устоял во время съемок фильма «Забирая жизни»
в 2004 году. В принципе, учитывая, что развелся Хоук в 2005, чем не теория?
Рекордсмены супружеской верности в Голливуде - Голди Хоун
и Курт Расселл
вот уже 34 года доказывают миру, что синяк в паспорте - далеко не гарант крепкого союза. Первый раз актеры встретились в 1968 году на съемках мюзикла «Один единственный оригинальный семейный оркестр»
. Но тогда Расселу было 17 лет, и пятилетняя разница в возрасте (Хоун старше Рассела) на тот момент была значительной. Роман они закрутили только после совместной работы над фильмом «Пересменка»
. И с тех пор живут счастливо в так называемом «фактическом» браке.
Моника Белуччи
и Венсан Кассель
познакомились на съемках фильма «Квартира»
, но Белуччи упорно держала дистанцию, предлагая Касселю отношения на расстоянии. Чтобы эту дистанцию сократить, актер пытался почаще попадать на одну и ту же съемочную площадку со своей возлюбленной. Белуччи отказывалась выходить замуж за Касселя года три - ему пришлось попасть в автокатастрофу, чтобы она передумала. Их брак продержался 14 лет.
Ну как тут не вспомнить про нашего любимого Джонни Деппа
и его бывшую зазнобу Эмбер Херд
?
Судьбоносная и разорительная для Джонни встреча состоялась на съемках фильма «Ромовый дневник»
. Что характерно: на матери своих детей Ванессе Паради
Джонни так и не женился, они счастливо прожили 13 лет в гражданском браке. Но на старости лет Джонни стал, на свою беду, сентиментален и решил, наконец, оформить отношения. Этот каприз обошелся ему впоследствии в 7 миллионов долларов.
Если уж съемки в полнометражном кино так часто сближают одинокие сердца, то работа в сериале в этом смысле сродни экспериментам в области евгеники, описанным в «Багровых реках»
. Суть этих экспериментов такова: если посадить в библиотеке парня с девушкой друг напротив друга, то рано или поздно у них завяжутся отношения. Партнер Анны Пакуин
по самому смешному сериалу про вампиров «Настоящая кровь» Стивен Мойер
постепенно превратился из коллеги в мужа и отца ее близнецов.
То же самое случилось с парочкой вечных несчастных влюбленных из сериала «Однажды в сказке» Джиннифер Гудвин
и Джошем Далласом
, которые за три года в браке успели обзавестись двумя детьми.
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