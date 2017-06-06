«Если бы это были поганые русские, я бы не стала сниматься»: Мария Шукшина о съемках в британском сериале

Мария подписала соглашение о не разглашении, поэтому детали сюжета она рассказать не могла. Но известно, что в основу сюжета лег роман британского журналиста Миши Гленни «МакМафия: путешествие по международному преступному миру».
«Мы с Лешей Серебряковым играем родителей как раз главного героя - Джеймса Нортона. Зрители его знают по роли Андрея Болконского в недавнем сериале «Война и мир». Так вот Андрей Болконский наш сынок. Ну грубо говоря. Мы играем русскую пару, которая 15 лет живет в Лондоне. У меня все диалоги на английском, а Лешка не знает английский, поэтому он сказал «Я русский, я буду говорить на русском».
«Еще у нас была сцена в ресторане. В сценарии написано, что мы сидим за столом, нам подали сырое мясо, и герой Леши вежливо подзывает официанта и говорит «Сори, у нас тут мясо протухло. Дайте нам что-нибудь другое». Леша говорит: «Я этого делать не буду. Если я русский, сижу в ресторане, мне подали вот это, я буду бить морду». Бедный режиссер. Мы делали ставки. В итоге снимали две версии - режиссерскую и Лешину. Мы не знаем, какая войдет, но мы делали ставки - Джеймс поставил дом, мы c Лешей поставили по 5 фунтов…»
Ургант напомнил Марии, как в большинстве случаев выглядят русские персонажи в англо-американской кинопродукции, и спросил, не пытались ли они с Серебряковым как-то развенчать этот традиционный образ.
«Чем подкупила история и сценарий…Если бы это были поганые русские, я бы не стала сниматься, честно могу сказать. Подкупили история и сценарий абсолютной человечностью, правдивостью, драматургией. Абсолютно нормальная история - не то что русские плохие, а англичане хорошие, нет. Джеймс же тоже как бы русский получается».
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