Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джордж Клуни впервые стал отцом. Дважды

6 июня
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
6 июня 2017
Наконец-то можно поздравить Джорджа Клуни и его супругу Амаль с рождением долгожданных двойняшек, которых последние полгода обсуждали все, кому не лень.

Джордж Клуни впервые стал отцом. Дважды

В отличие от Максима Виторгана и Ксении Собчак, чета Клуни не стали делать из этого событие, окутанное недосказанностями и тайнами и держать имена детей в строжайшем секрете. Менеджер актера с утра растрепал BBC всё, что мог.

«Амаль, Элла и Александр - все здоровы, счастливы и отлично поживают. Джордж под седативами и будет приходит в себя еще несколько дней».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Мэтт Деймон отговорил Джорджа Клуни рассказывать о беременности жены

Джордж Клуни волнуется за жизнь жены

Иен Сомерхолдер впервые станет отцом

Джесси Айзенберг впервые стал отцом
Поиск по меткам
дети
персоны
Максим ВиторганДжордж КлуниКсения Собчак

фотографии >>
Джордж Клуни впервые стал отцом. Дважды фотографии
Джордж Клуни впервые стал отцом. Дважды фотографии
Джордж Клуни впервые стал отцом. Дважды фотографии
Джордж Клуни впервые стал отцом. Дважды фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Александр Овчинников
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Владимир Симонов
Юрий Степанов
Дин Мартин
Энрико Монтезано
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Уильям Форсайт
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Он и Она
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, 2017
Чёрная бабочка
триллер
США, 2017
Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью