Джордж Клуни впервые стал отцом. Дважды

Наконец-то можно поздравить Джорджа Клуни
и его супругу Амаль с рождением долгожданных двойняшек, которых последние полгода обсуждали все, кому не лень.
В отличие от Максима Виторгана
и Ксении Собчак
, чета Клуни не стали делать из этого событие, окутанное недосказанностями и тайнами и держать имена детей в строжайшем секрете. Менеджер актера с утра растрепал BBC всё, что мог.
«Амаль, Элла и Александр - все здоровы, счастливы и отлично поживают. Джордж под седативами и будет приходит в себя еще несколько дней».
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