Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Суд запретил распространять секс-видео с участием Миши Бартон

6 июня
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
6 июня 2017
Актриса Миша Бартон добилась справедливости: суд запретил ее бывшему бойфренду Джону Захариасу распространять откровенные видеозаписи и фотографии с участием актрисы, сделанные в период их отношений. Актриса ранее заявила, что все видео и фотографии были сделаны без ее ведома и согласия.

Суд запретил распространять секс-видео с участием Миши Бартон

Выйдя из зала суда, Миша заявила: «Сегодня важный день не только для меня, но и для других женщин во всем мире, которые сами хотят решать, изображения каких частей своего тела показывать людям, и противостоят мужчинам в подобных ситуациях».

Адвокат Миши Лиза Блум в официальном заявлении озвучила аксиому, которую до сих пор усвоили далеко не все: «Я с гордостью объявляю победу Миши. Она сделала это не только для себя, но для всех женщин и девочек. Миша хочет, чтобы все знали, что мы имеем право контролировать наши собственные тела и решать, хотим мы или не хотим, чтобы откровенные изображения с нами были доступны всему миру. Если женщина хочет этого - пожалуйста. Если нет - так тому и быть. Этот выбор принадлежит ей и только ей».

Судебные иски на зловредного экс-бойфренда посыпались, когда он попытался продать порно-сайтам домашнее секс-видео с участием Миши за 500 тысяч долларов. Навариться не получилось. Теперь он должен передать все материалы адвокату Миши.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
На Джеймса Кэмерона подали в суд за плагиат в фильме «Титаник»

Родители и сын Жанны Фриске должны выплатить 21 миллион рублей «Русфонду»
Поиск по меткам
суд
персоны
Миша Бартон

фотографии >>
Суд запретил распространять секс-видео с участием Миши Бартон фотографии
Захариас
Захариас
Суд запретил распространять секс-видео с участием Миши Бартон фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.

День рождения >>

Бари Алибасов
Сайдо Курбанов
Сережа Медведев
Татьяна Пельтцер
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Мерле Тальвик
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Пол Джаматти
Роберт Ингланд
Лиана Орфей
Билли Уайтлоу
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Он и Она
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, 2017
Чёрная бабочка
триллер
США, 2017
Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью