Суд запретил распространять секс-видео с участием Миши Бартон

Актриса Миша Бартон
добилась справедливости: суд запретил ее бывшему бойфренду Джону Захариасу распространять откровенные видеозаписи и фотографии с участием актрисы, сделанные в период их отношений. Актриса ранее заявила, что все видео и фотографии были сделаны без ее ведома и согласия.
Выйдя из зала суда, Миша заявила: «Сегодня важный день не только для меня, но и для других женщин во всем мире, которые сами хотят решать, изображения каких частей своего тела показывать людям, и противостоят мужчинам в подобных ситуациях».
Адвокат Миши Лиза Блум в официальном заявлении озвучила аксиому, которую до сих пор усвоили далеко не все: «Я с гордостью объявляю победу Миши. Она сделала это не только для себя, но для всех женщин и девочек. Миша хочет, чтобы все знали, что мы имеем право контролировать наши собственные тела и решать, хотим мы или не хотим, чтобы откровенные изображения с нами были доступны всему миру. Если женщина хочет этого - пожалуйста. Если нет - так тому и быть. Этот выбор принадлежит ей и только ей».
Судебные иски на зловредного экс-бойфренда посыпались, когда он попытался продать порно-сайтам домашнее секс-видео с участием Миши за 500 тысяч долларов. Навариться не получилось. Теперь он должен передать все материалы адвокату Миши.
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