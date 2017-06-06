Владимир Машков три часа спасал заплутавших уток

На днях Владимир Машков
участвовал в операции по спасению семейства диких уток, оказавшихся посреди Ленинградского проспекта в Москве. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке участник операции Олег Тегати
, который не сразу признал в одном из своих соратников известного российского актера.
«Вышел утром из дома в храм, на праздник Троицы, а в итоге 3 часа с другими «сумасшедшими» гражданами спасал диких уток с выводком из 9 утят посреди Ленинградского проспекта…Мое внимание привлекла странная сцена: на развилке у белорусского вокзала стоит джип, вокруг мужчина и две девушки, под машиной туда-сюда суетливо ходят две красивые утки, из машины слышен истошный писк утят.
Как выяснилось мужчина с другом ехали из аэропорта и наткнулись на шагающих прям посреди дорожного движения уток с утятами. Воды в радиусе нескольких километров нет, и скорее всего несчастное семейство погибло бы под колесами машин. Мужчины остановились, выловили всех утят и засунули их в багажник авто, но родители будучи дикими ни в какую не захотели последовать за детьми, близко к себе никого не подпускали, улетали, но на крики малышей возвращались вновь. МЧС на вызов ехать отказалось (наверное спасали котенка с дерева). Тогда было принято решение спасать самостоятельно. Водитель с остановившимся полицейским улетел в рыболовный магазин за сачками, а мы вчетвером - случайные прохожие добрейшие мама и дочь, я, и главный инициатор спасательной операции (коим оказался, как я к своему стыду и позору понял только у дома - Владимир Машков!) остались сторожить птиц.
Дальше была эпопея с приманиваем родителей на утенка, множеством неудачных попыток поймать взрослую особь в сачок. Селезень оказался умней нас, прикидывался что не может лететь, и я бежал за ним полкилометра, парализовав дорожное движение, пока не понял что меня просто разводят)) таких и других маневров было не счесть. Каким то чудом, ценой порванных джинс, разбитого колена и под крики и овации, мне удалось в падении поймать мамашу. К тому времени собралось вокруг человек 10, помогали все! Приехал полковник полиции который даже смастерил силок из бичевки, но селезень-папаша даже и не подумывал наступать в петлю). На третьем часу этой эпической битвы перепробовав почти всё мы отчаялись и решили в последний раз привязать утенка к скамейке и ждать. Два раза папаша подходил защитить малыша, яростно шипел, бил крыльями, но стремительно улетал когда на него кто-то замахивался сачком. Чудо случилось на третий раз! Каким то невообразимым движением Владимир накрыл его сачком! Тут наверное все ощутили те чувства, которые чувствует олимпийский чемпион осознав что миг назад побил рекорд! Только в 3 раза сильней!)»
- (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)
В записи так же можно посмотреть видео
и фотографии этого мероприятия.
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