Ева Лонгория стала доктором наук

42-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория
к списку своих достижений (в котором уже значится брак с мексиканским магнатом Хосе Антонио Бастоном) добавила докторскую степень. В минувшие выходные актрису чествовали в Нокс Колледже, который находится в штате Иллинойс. Лонгория получила почетную докторскую степень, а заодно выступила с речью на вручении дипломов.
Примерно такая же история приключилась неделей раньше с Робертом Де Ниро
в Брауновском Университете - актера позвали выступить с речью и вручили ему за такие хлопоты почетную степень в области изящных искусств
. Нокс Колледж выпускает специалистов гуманитарных наук. Так что, можно предположить, что у Лонгории степень доктора гуманитарных наук (хотя нигде не уточняется).
«Ребята, я получила почетную степень, так что теперь я Доктор Лонгория-Бостон. Я планирую заставить всех называть меня отныне именно так»
- пошутила актриса в своем Снэпчате.
Доктор Лонгория-Бастон толкнула речь выпускникам, отпустив шуточку по поводу статуса знаменитостей: «Среди знаменитостей есть тупые люди, а вот я доказала, что я не одна из них».
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