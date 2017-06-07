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Ева Лонгория стала доктором наук

7 июня
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7 июня 2017
42-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория к списку своих достижений (в котором уже значится брак с мексиканским магнатом Хосе Антонио Бастоном) добавила докторскую степень. В минувшие выходные актрису чествовали в Нокс Колледже, который находится в штате Иллинойс. Лонгория получила почетную докторскую степень, а заодно выступила с речью на вручении дипломов.

Ева Лонгория стала доктором наук

Примерно такая же история приключилась неделей раньше с Робертом Де Ниро в Брауновском Университете - актера позвали выступить с речью и вручили ему за такие хлопоты почетную степень в области изящных искусств. Нокс Колледж выпускает специалистов гуманитарных наук. Так что, можно предположить, что у Лонгории степень доктора гуманитарных наук (хотя нигде не уточняется).

«Ребята, я получила почетную степень, так что теперь я Доктор Лонгория-Бостон. Я планирую заставить всех называть меня отныне именно так» - пошутила актриса в своем Снэпчате.

Доктор Лонгория-Бастон толкнула речь выпускникам, отпустив шуточку по поводу статуса знаменитостей: «Среди знаменитостей есть тупые люди, а вот я доказала, что я не одна из них».
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