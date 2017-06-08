Кинотавр-2017: Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд и Ирина Хакамада

7 июня в Сочи состоялась торжественная церемония открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». По красной дорожке, ведущей к Зимнему театру, величественно продефилировали Светлана Ходченкова
, Юлия Пересильд
, Катерина Шпица
, Елизавета Боярская
, Петр Федоров
, Ирина Хакамада
и многие другие.
Традиционно не обошлось без недоразумений. Например, платье вернувшейся недавно из Канн Марьяны Спивак
.
И Александр Ревва
в качестве ростовой куклы, рекламирующей новую комедию «Бабушка легкого поведения»
.
Одну из главных ролей в фильме сыграла Наталья Ионова
, ранее известная как певица Глюк'oza.
Катерина Шпица
продолжает постепенно выходить из своего серебристо-золотого
заблуждения
периода, снизив дозировку расцветки из палитры «драгоценные металлы» до аксессуаров и обуви.
Какая красная дорожка нынче может обойтись без прозрачных платьев?
Наряд Ирины Гриневой
очень напоминает платье Николь Кидман
с одной из каннских премьер. Слишком уж свежо предание.
Член жюри Юлия Пересильд
решила особенно не мудрить с нарядом.
В отличие от Екатерины Вилковой
.
В номинации «Фам фаталь» победила Светлана Ходченкова
В почетной номинации «Айшвария Рай
» одержала уверенную победу актриса Наталья Бардо
.
А в номинации «Visible panty lines» - Елизавета Арзамасова
.
И мы переходим в раздел «Остальное/Скучное» (нужное подчеркнуть).
Официальный визажист кинофестиваля «Кинотавр» - Max Factor, ювелирный партнёр - Mercury, официальный бьюти-партнер - Wella, компания S7 - Крылья фестиваля, официальная вода кинофестиваля «Кинотавр» - San Benedetto. Фестиваль продлится с 7 по 14 июня.
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