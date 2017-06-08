Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинотавр-2017: Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд и Ирина Хакамада

8 июня
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
8 июня 2017
7 июня в Сочи состоялась торжественная церемония открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». По красной дорожке, ведущей к Зимнему театру, величественно продефилировали Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд, Катерина Шпица, Елизавета Боярская, Петр Федоров, Ирина Хакамада и многие другие.

Традиционно не обошлось без недоразумений. Например, платье вернувшейся недавно из Канн Марьяны Спивак.

Марьяна Спивак

И Александр Ревва в качестве ростовой куклы, рекламирующей новую комедию «Бабушка легкого поведения».

Александр Ревва

Одну из главных ролей в фильме сыграла Наталья Ионова, ранее известная как певица Глюк'oza.

Наталья Ионова

Катерина Шпица продолжает постепенно выходить из своего серебристо-золотого заблуждения периода, снизив дозировку расцветки из палитры «драгоценные металлы» до аксессуаров и обуви.

Катерина Шпица

Какая красная дорожка нынче может обойтись без прозрачных платьев?

Дарья Чаруша

Алена Чехова

Наряд Ирины Гриневой очень напоминает платье Николь Кидман с одной из каннских премьер. Слишком уж свежо предание.

Ирина Гринева

Член жюри Юлия Пересильд решила особенно не мудрить с нарядом.

Юлия Пересильд

В отличие от Екатерины Вилковой.

Екатерина Вилкова

В номинации «Фам фаталь» победила Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

В почетной номинации «Айшвария Рай» одержала уверенную победу актриса Наталья Бардо.

Наталья Бардо

А в номинации «Visible panty lines» - Елизавета Арзамасова.

Лиза Арзамасова

И мы переходим в раздел «Остальное/Скучное» (нужное подчеркнуть).

Анна Чурина

Нонна Гришаева

Елизавета Боярская

Дарья и Екатерина Носик

Агния Кузнецова и Максим Петров


Официальный визажист кинофестиваля «Кинотавр» - Max Factor, ювелирный партнёр - Mercury, официальный бьюти-партнер - Wella, компания S7 - Крылья фестиваля, официальная вода кинофестиваля «Кинотавр» - San Benedetto. Фестиваль продлится с 7 по 14 июня.

Дорогая редакция
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Блеск и нищета красных дорожек: Елизавета Боярская, Рене Зеллвегер и Юлия Пересильд

Кинотавр-2017: Призрак отца российского кино
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекКинотаврКинотавр 2017стиль
персоны
Марина АлександроваЕлизавета АрзамасоваНаталья БардоЕлизавета БоярскаяМарюс ВайсбергЕкатерина ВилковаЕкатерина Волкова (II)Резо ГигинеишвилиГлюк'ozаИрина ГринёваНонна ГришаеваПавел ДеревянкоГеоргий ДроновДмитрий ДюжевАгния КузнецоваЕвгений МироновРиналь МухаметовДарья НосикЕкатерина НосикЮлия ПересильдАйшвария РайАлександр РевваАлександр РобакАлексей РозинМарьяна СпивакЕвгений СтычкинВиктория ТолстогановаПётр ФёдоровИрина ХакамадаСветлана ХодченковаДарья ЧарушаАлёна ЧеховаАнна ЧуринаКатерина Шпица
фильмы
Бабушка лёгкого поведения

фотографии >>
Кинотавр-2017: Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд и Ирина Хакамада фотографии
Кинотавр-2017: Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд и Ирина Хакамада фотографии
Кинотавр-2017: Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд и Ирина Хакамада фотографии
Кинотавр-2017: Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд и Ирина Хакамада фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Alisa Lisina (Ярославль)   9.06.2017 - 12:43
О большинстве из них хочется сказать "Кто все эти люди?". Хотя, некоторых просто не узнала (например А.Кузнецову)... Грустненько так, серенько (не в смысле мишуры этой "укогофантиккраше",... читать далее>>
№ 1
Бабур из Ташкента (Ташкент)   9.06.2017 - 08:23
Катерина Шпица затмила всех остальных! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Любиша Самарджич
8 сентября ушёл из жизни актёр Любиша Самарджич.

День рождения >>

Максим Виторган
Виктор Евграфов
Владимир Изотов
Игорь Костолевский
Юлия Маврина
Люсьена Овчинникова
Алексей Панин
Вера Строкова
Людмила Шевель
Джеймс Дювэл
Эми Ирвинг
Эдмон О'Брайэн
Дон Уилсон
Колин Фёрт
Райан Филлипп
Джонатон Шех
все родившиеся 10 сентября >>

Афиша кино >>

Мадам
драма, комедия
Франция, 2017
Клаустрофобия
триллер
США, 2017
Мама!
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Министр
комедия
Италия, 2016
Напарник
комедия, приключения
Россия, 2017
Скандал «Уотергейт»
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Статус Брэда
комедия
США, 2017
Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью