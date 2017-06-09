Изображая жертву: Роман Волобуев отрекся от своего нового фильма

Интересная история произошла на второй день фестиваля «Кинотавр». На суд жюри был представлен второй фильм бывшего кинокритика Романа Волобуева «Блокбастер»
, в котором снялись «наши все»: Анна Чиповская
, Светлана Ходченкова
, Михаил Ефремов
, Юлия Снигирь
и Евгений Цыганов
.
Одну из главных ролей в фильме сыграла Светлана Устинова
, а ее жених Илья Стюарт выступил в качестве сопродюсера ленты.
Съемочная группа поднялась на сцену, чтобы представить фильм зрителям и почтенному жюри, и вдруг Роман Волобуев сделал этот вечер чуть более интересным и эксклюзивным. Режиссер (и автор сценария) заявил, что это первый и последний раз, когда в титрах картины стоит его имя и фамилия - когда фильм выйдет в прокат, словосочетания «Роман Волобуев» уже никто не увидит. Причиной такого решения послужило то, с чем часто сталкиваются режиссеры - финальный монтаж.
«Эта версия продюсеров, их решение, и то, что вы сейчас увидите, имеет мало общего с моей задумкой»
- пояснил исполняющий обязанности режиссера Волобуев, пока за его спиной стояли, глупо улыбаясь, продюсеры Мурад Османн и Илья Стюарт.
Такой маленький, а уже Триер.
Гостями премьеры стали Елизавета Боярская
, Екатерина Вилкова
, Катерина Шпица
, Анна Чурина
и другие.
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