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Изображая жертву: Роман Волобуев отрекся от своего нового фильма

9 июня
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9 июня 2017
Интересная история произошла на второй день фестиваля «Кинотавр». На суд жюри был представлен второй фильм бывшего кинокритика Романа Волобуева «Блокбастер», в котором снялись «наши все»: Анна Чиповская, Светлана Ходченкова, Михаил Ефремов, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.
Одну из главных ролей в фильме сыграла Светлана Устинова, а ее жених Илья Стюарт выступил в качестве сопродюсера ленты.

Съемоная группа фильма

Светлана Устинова, Роман Волобуев и Анна Чиповская

Съемочная группа поднялась на сцену, чтобы представить фильм зрителям и почтенному жюри, и вдруг Роман Волобуев сделал этот вечер чуть более интересным и эксклюзивным. Режиссер (и автор сценария) заявил, что это первый и последний раз, когда в титрах картины стоит его имя и фамилия - когда фильм выйдет в прокат, словосочетания «Роман Волобуев» уже никто не увидит. Причиной такого решения послужило то, с чем часто сталкиваются режиссеры - финальный монтаж.

«Эта версия продюсеров, их решение, и то, что вы сейчас увидите, имеет мало общего с моей задумкой» - пояснил исполняющий обязанности режиссера Волобуев, пока за его спиной стояли, глупо улыбаясь, продюсеры Мурад Османн и Илья Стюарт.

Такой маленький, а уже Триер.

Гостями премьеры стали Елизавета Боярская, Екатерина Вилкова, Катерина Шпица, Анна Чурина и другие.

Елизавета Боярская

Светлана Устинова и Анна Чиповская

Анна Чурина

Дарья и Екатерина Носик
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фильмы
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№ 1
Софья Орех   9.06.2017 - 17:19
А-ха-ха!... То-то мне даже трейлер этого фильма сразу не понравился. Смело! Молодец! А продюсерам уже пора прекратить мнить себя истиной в последней инстанции. Если так руки чешутся переформатировать... читать далее>>
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