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9 июня 2017
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Эхо Каннского фестиваля: Шарлиз Терон, Кристен Стюарт и Эль Фэннинг
Эхо Каннского фестиваля: Шарлиз Терон, Кристен Стюарт и Эль Фэннинг
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9 июня 2017
70-й Каннский кинофестиваль
завершил свою работу почти две недели назад
, но эхо его еще гуляет в медиа. Сегодня в сети появились снимки гостей фестиваля из фотосессии, сделанной специально для издания Madame Figaro. Фотограф Дэймон Бейкер запечатлел
Шарлиз Терон
,
Кирстен Данст
,
Тильду Суинтон
,
Марион Котийяр
,
Кристен Стюарт
и многих других.
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