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Эхо Каннского фестиваля: Шарлиз Терон, Кристен Стюарт и Эль Фэннинг

9 июня
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9 июня 2017
70-й Каннский кинофестиваль завершил свою работу почти две недели назад, но эхо его еще гуляет в медиа. Сегодня в сети появились снимки гостей фестиваля из фотосессии, сделанной специально для издания Madame Figaro. Фотограф Дэймон Бейкер запечатлел Шарлиз Терон, Кирстен Данст, Тильду Суинтон, Марион Котийяр, Кристен Стюарт и многих других.

Шарлиз Терон

София Коппола

Марион Котийяр

Роберт Паттинсон

Кристен Стюарт

Педро Альмодовар и Джессика Честейн

Колин Фаррелл

Тильда Суинтон

Эль Фэннинг

Стейси Мартин и Луи Гаррель

Дайан Крюгер

Мишель Уильямс

Кирстен Данст, София Коппола, Эль Фэннинг

Изабель Юппер
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