Зои Салдана пытается привлечь внимание к проблеме ВИЧ и СПИДа

Звезда франшизы «Стражи галактики»Зои Салдана снялась в новом клипе австралийской певицы и композитора Sia. Салдана сыграла роль беременной женщины, у которой врачи обнаружили ВИЧ и сообщили, что если она не начнет лечение, то вирус передастся плоду. Эмоции по этому поводу Салдана выражает в танце. Кстати, Салдана окончила школу танца, где занималась балетом и латиноамериканскими танцами.
Закадровый текст в клипе читает Джулианна Мур. Таким образом Sia, Салдана и Мур хотят привлечь внимание к борьбе с ВИЧ и СПИДом, призывая узнать об испытаниях нового «многообещающего» лекарства и по возможности поддержать испытания этого препарата финансово.
Салдана не первая актриса, которая танцует в клипе Sia. До нее был Шайя ЛаБаф, убедительно изобразивший животное в клетке.
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