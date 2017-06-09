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Абделатиф Кешиш продает на аукционе свою «Золотую пальмовую ветвь»

9 июня
2017 год
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9 июня 2017
Интересный ход придумал режиссер фильма «Жизнь Адель» Абделатиф Кешиш, ставший триумфатором Каннского кинофестиваля в 2013 году.

Абделатиф Кешиш продает на аукционе свою «Золотую пальмовую ветвь»

Кешиш уже снял новый фильм «Мектуб, моя любовь», но банк заблокировал выдачу остатка по кредиту, и Кешиш не может завершить картину, которая находится на стадии пост-продакшена. Искусство требует жертв, поэтому Кешиш решил расстаться со своей «Золотой пальмовой ветвью», выставив награду на аукцион. Также на торги будут выставлены картины маслом, которые появились в фильме «Жизнь Адель». На вырученные деньги Кешиш планирует закончить работу над новым фильмом.
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Абделатиф Кешиш продает на аукционе свою «Золотую пальмовую ветвь» фотографии
Абделатиф Кешиш продает на аукционе свою «Золотую пальмовую ветвь» фотографии
Абделатиф Кешиш продает на аукционе свою «Золотую пальмовую ветвь» фотографии
Абделатиф Кешиш
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