Абделатиф Кешиш продает на аукционе свою «Золотую пальмовую ветвь»

Интересный ход придумал режиссер фильма «Жизнь Адель» Абделатиф Кешиш
, ставший триумфатором Каннского кинофестиваля в 2013 году.
Кешиш уже снял новый фильм «Мектуб, моя любовь»
, но банк заблокировал выдачу остатка по кредиту, и Кешиш не может завершить картину, которая находится на стадии пост-продакшена. Искусство требует жертв, поэтому Кешиш решил расстаться со своей «Золотой пальмовой ветвью», выставив награду на аукцион. Также на торги будут выставлены картины маслом, которые появились в фильме «Жизнь Адель». На вырученные деньги Кешиш планирует закончить работу над новым фильмом.
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