Жерар Депардье отсудил у российской предпринимательницы пять миллионов рублей

Жерар Депардье
выиграл судебный иск против бизнесвумен Елены Лазаревой. Актер считает, что женщина в три этапа списала с его российского банковского счета сумму в шесть с половиной миллионов рублей.
Арбитражный суд удовлетворил его требования частично, обязав Лазареву выплатить пять миллионов. Банковские операции между счетами Депардье и Лазаревой проходили как финансовый займ, однако актер утверждает, что не одалживал у предпринимательницы денег и вообще не заключал с ней никакого договора. У ответчицы не нашлось доказательств, подкрепляющих ее версию событий – по ее словам, она оказывала Депардье ряд юридических услуг, связанных с оформлением его бизнеса в России, но перечислить конкретные действия и предоставить документы она не смогла.
Жерар Депардье действительно ведет бизнес в России, вкладывает деньги в российские кинопроекты, однако участие Елены Лазаревой в его делах не доказано. В апреле актер уже отсудил у нее 600 тысяч рублей, к которым теперь добавятся еще пять миллионов.
обсуждение >>