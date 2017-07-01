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Жерар Депардье отсудил у российской предпринимательницы пять миллионов рублей

1 июля
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1 июля 2017
Жерар Депардье выиграл судебный иск против бизнесвумен Елены Лазаревой. Актер считает, что женщина в три этапа списала с его российского банковского счета сумму в шесть с половиной миллионов рублей.

Жерар Депардье отсудил у российской предпринимательницы пять миллионов рублей

Арбитражный суд удовлетворил его требования частично, обязав Лазареву выплатить пять миллионов. Банковские операции между счетами Депардье и Лазаревой проходили как финансовый займ, однако актер утверждает, что не одалживал у предпринимательницы денег и вообще не заключал с ней никакого договора. У ответчицы не нашлось доказательств, подкрепляющих ее версию событий – по ее словам, она оказывала Депардье ряд юридических услуг, связанных с оформлением его бизнеса в России, но перечислить конкретные действия и предоставить документы она не смогла.
Жерар Депардье действительно ведет бизнес в России, вкладывает деньги в российские кинопроекты, однако участие Елены Лазаревой в его делах не доказано. В апреле актер уже отсудил у нее 600 тысяч рублей, к которым теперь добавятся еще пять миллионов.
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Жерар Депардье отсудил у российской предпринимательницы пять миллионов рублей фотографии
Жерар Депардье отсудил у российской предпринимательницы пять миллионов рублей фотографии
Жерар Депардье отсудил у российской предпринимательницы пять миллионов рублей фотографии
Жерар Депардье отсудил у российской предпринимательницы пять миллионов рублей фотографии
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