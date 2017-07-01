Рассел Кроу и ФК «Арсенал» поддержали флэшмоб в Твиттере

Новости из мира добрых дел.
Рассел Кроу
на днях опубликовал следующий твит
: «Привет, Олли. Я слышал, что у тебя был день рождения. Девять лет, да? Поздравляю, с днем рождения!»
. Как выяснилось, поздравить мальчика с днем рождения попросил его отец, Кристофер Хоуп-Смит.
На своих страницах в социальных сетях он рассказал
, что его сыну Олли исполняется 9 лет. Но он совсем не рад предстоящему празднику и чувствует себя подавленным, потому что его задирают школьные хулиганы. Кристофер обратился к своим друзьям с вопросом – не знают ли они известных людей, которые скажут Олли что-то ободряющее? Волна репостов донесла его просьбу до голливудских звезд, из которых первым откликнулся Рассел. Затем его поддержал актер Майкл Келли
, Люк Скайуокер собственной персоной Марк Хэмилл
, астронавт Тим Пик и даже британский футбольный клуб «Арсенал». Присоединились к флешмобу поздравлений и обычные пользователи.
Олли пожелали не обращать внимания на школьные склоки и не позволять никому портить хорошее настроение. Многие знаменитости отметили, что и сами сталкивались с задирами и хулиганами, и важно то, как они справились с этой ситуацией. Всего во флешмобе поздравлений приняли участие больше тысячи человек.
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