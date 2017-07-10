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«Путин — хороший парень»: Эмир Кустурица высказался от лица сербского народа

10 июля
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10 июля 2017
Эмир Кустурица увидел связь между правлением Владимира Путина и ростом самоуважения у сербского народа. Об этом сербский режиссер рассказал французскому изданию Journal du Dimanche.

«Путин — хороший парень»: Эмир Кустурица высказался от лица сербского народа

«Путин — хороший парень. Когда он пришел к власти в России, сербский народ стал чувствовать себя уважаемым. Сегодня западники представляют Путина как дьявола. Ложь! Он честный человек, который хочет быть принятым на Западе», - завил режиссер.

Не забыл Кустурица упомянуть и Трампа, правда уже в не таком комплиментарном ключе, а как человека некомпетентного и провоцирующего заговоры.

Кстати, 23 июля Кустурица в составе группы The No Smoking Orchestra даст свой первый концерт в Крыму.
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«Путин — хороший парень»: Эмир Кустурица высказался от лица сербского народа фотографии
«Путин — хороший парень»: Эмир Кустурица высказался от лица сербского народа фотографии
«Путин — хороший парень»: Эмир Кустурица высказался от лица сербского народа фотографии
«Путин — хороший парень»: Эмир Кустурица высказался от лица сербского народа фотографии
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