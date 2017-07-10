«Путин — хороший парень»: Эмир Кустурица высказался от лица сербского народа

Эмир Кустурица
увидел связь между правлением Владимира Путина и ростом самоуважения у сербского народа. Об этом сербский режиссер рассказал французскому изданию Journal du Dimanche.
«Путин — хороший парень. Когда он пришел к власти в России, сербский народ стал чувствовать себя уважаемым. Сегодня западники представляют Путина как дьявола. Ложь! Он честный человек, который хочет быть принятым на Западе»
, - завил режиссер.
Не забыл Кустурица упомянуть и Трампа, правда уже в не таком комплиментарном ключе, а как человека некомпетентного и провоцирующего заговоры.
Кстати, 23 июля Кустурица в составе группы The No Smoking Orchestra даст свой первый концерт в Крыму
.
обсуждение >>