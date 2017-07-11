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«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев»

11 июля
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11 июля 2017
В последнее время имя Кирилла Серебренникова появляется в новостях в связи с не самыми радостными событиями. Режиссер совсем недавно познакомился с методами работы Следственного Комитета, которому был вынужден доказывать, что спектакль, который идет в его театре уже не один год - действительно существует. Но на этом период волшебной Кафки для режиссера не закончился - премьеру балета «Нуреев», которая должна была состояться сегодня на сцене Большого театра, перенесли на май 2018 года по причине «неготовности спектакля». Такое решение принял генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Хотя, ходят слухи, что распоряжение исходило непосредственно от Мединского.

«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев»

Как бы то ни было, Серебренников встретился с труппой и всеми, кто принимал участие в подготовке спектакля, и судя по фотографиям, которые он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, без слёз не обошлось.

«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев»

«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев»

«Сегодня была бы премьера. но Рудик не может жить без свободы. И он опять упорхнул.
Юра, Илья, артисты, танцовщики, хор, все друзья и братья по театру, все все все, кто этот спектакль делал, включая продюсеров и генерального директора Урина В.Г. - спасибо вам всем. Одним - за потрясающую работу на сцене, которая все равно есть. Другим - за возможность это сделать. Как эти буквы хранятся в "облаке", так и невышедшие спектакли отправляются прямо в специальное хранилище, но точно не исчезают.
Друзья, люблю вас всех !!!
Рудик нами доволен, я уверен».

«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев»

А мы надеемся, что российские зрители и балетоманы все-таки когда-нибудь увидят этот спектакль.
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«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев» фотографии
«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев» фотографии
«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев» фотографии
«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев» фотографии
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обсуждение >>
№ 3
обожаю кино   12.07.2017 - 00:33
... Бесподобно!) читать далее>>
№ 2
ДаНаливай   11.07.2017 - 23:48
А что так стыдливо главную фоточку зашопили? Кирюшка же - ну, в спектакле-то про Рудика - прям так его и выставил на сцене, а'натюрель, такскать, ачотакова? Рудик не может без свободы, а Кирюшка -... читать далее>>
№ 1
Турандот из страны Оз   11.07.2017 - 22:44
... "Свобода" принесла ему мировую славу и СПИД. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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