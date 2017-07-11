«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев»

В последнее время имя Кирилла Серебренникова
появляется в новостях в связи с не самыми радостными событиями. Режиссер совсем недавно познакомился с методами работы Следственного Комитета, которому был вынужден доказывать, что спектакль, который идет в его театре уже не один год - действительно существует
. Но на этом период волшебной Кафки для режиссера не закончился - премьеру балета «Нуреев», которая должна была состояться сегодня на сцене Большого театра, перенесли на май 2018 года по причине «неготовности спектакля»
. Такое решение принял генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Хотя, ходят слухи, что распоряжение исходило непосредственно от Мединского
.
Как бы то ни было, Серебренников встретился с труппой и всеми, кто принимал участие в подготовке спектакля, и судя по фотографиям, которые он опубликовал на своей странице в Фейсбуке
, без слёз не обошлось.
«Сегодня была бы премьера. но Рудик не может жить без свободы. И он опять упорхнул.
Юра, Илья, артисты, танцовщики, хор, все друзья и братья по театру, все все все, кто этот спектакль делал, включая продюсеров и генерального директора Урина В.Г. - спасибо вам всем. Одним - за потрясающую работу на сцене, которая все равно есть. Другим - за возможность это сделать. Как эти буквы хранятся в "облаке", так и невышедшие спектакли отправляются прямо в специальное хранилище, но точно не исчезают.
Друзья, люблю вас всех !!!
Рудик нами доволен, я уверен».
А мы надеемся, что российские зрители и балетоманы все-таки когда-нибудь увидят этот спектакль.
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