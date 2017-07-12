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Шайя ЛаБаф был арестован

12 июля
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12 июля 2017
Шайа ЛаБаф снова был арестован за агрессивное поведение в состоянии алкогольного опьянения. Ночью 8 июля в городе Саванна, штат Джорджия, Шайя попросил сигаретку у полицейского. В ответ на отказ Шайя прибегнул к ненормативной лексике и тут же был арестован. Видео с нательной камеры одного из полицейских, в адрес которого пришлась львиная доля ругательств, попала в руки порталу TMZ и была опубликована. В пьяном угаре Шайя не забыл помянуть и своего любимого президента Трампа.

Шайя ЛаБаф был арестован

«У меня есть права! Я американец! Вы задержали меня в моем отеле….Я **** американец, я плачу свои налоги, снимите это дерьмо с моих **** рук» - орет Шайя, пока его сопровождают к полицейской машине.

Шайя ЛаБаф был арестован

Полицейский попытался наладить контакт с Шайей, предложив спокойно поговорить, но актер отказался дискутировать: «Твоему президенту насрать на тебя. Ты застрял в полицейском управлении, которому тоже насрать на тебя. Но вы хотите арестовывать черн… белых людей, которым не наплевать, кто просто просит сигаретку? Я подошел к тебе и пытался быть милым и вежливым, глупая ты с***! Я просто подошел к тебе спросить сигаретку, тупой ****. Я спросил сигарету, ты сказал нет, я сказал слово - и ты меня арестовал, ****ты тупой! Тут везде камеры, идиот, у меня куча адвокатов, которые знают, что с тобой сделать, тупая ****». И дальше в таком же не особенно разнообразном духе.



За свое непримерное поведение актеру пришлось заплатить залог в размере 3,5 тысячи долларов. Адвокаты действительно знают, что делать с полицейскими, которые так вероломно задержали Шайю.
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