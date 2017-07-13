МЕНЮ
войти
Полная версия
Новости
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Рейтинги
Рейтинг 2.0
Рейтинг 1.0
Кассовые сборы
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Лайфстайл
/
13 июля 2017
/
Роуз Лесли и Кит Харингтон представили седьмой сезон «Игры престолов»
Роуз Лесли и Кит Харингтон представили седьмой сезон «Игры престолов»
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
13 июля
2017 год
январь 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2017
2016
Лайфстайл >>
13 июля 2017
В среду, 12 июля, в концертном зале Walt Disney в Лос-Анджелесе состоялась закрытая премьера 7-го сезона сериала
«Игра престолов»
, первый эпизод которого выйдет на экраны 16 июля. Представить сериал гостям показа пришли
Роуз Лесли
и
Кит Харингтон
,
Мейси Уилльямс
,
Софи Тернер
,
Айдан Гиллен
,
Николай Костер-Вальдау
и другие актеры сериала, за вычетом
Эмилии Кларк
,
Лины Хиди
и
Питера Динклэйджа
.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Дейенерис Таргариен и Джон Сноу спустятся в московское метро
Кит Харингтон спародировал персонажей из «Игры престолов»
Лина Хиди рассказала о проблемах женщин на съемках
Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы
«Впервые я узнала о сексе, прочитав сценарий»: Софи Тернер о съемках в «Игре престолов»
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожек
,
Зарубежные сериалы
,
премьера
,
стиль
персоны
Алфи Аллен
,
Джон Брэдли
,
Айдан Гиллен
,
Иэн Глен
,
Питер Динклэйдж
,
Эмилия Кларк
,
Николай Костер-Валдау
,
Роуз Лесли
,
Ханна Мюррэй
,
Аманда Пит
,
Софи Тернер
,
Джина Торрес
,
Мейзи Уильямс
,
Кит Харингтон
,
Лена Хэди
фильмы
Игра престолов
фотографии >>
Перейти в фотоальбом >>
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
12 июля
Шайя ЛаБаф был арестован
Актер оскорбил офицера полиции
11 июля
Кит Харингтон спародировал персонажей из «Игры престолов»
Кинопробы
11 июля
«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев»
Режиссер пустил слезу на прощальной встрече труппы
5 комментариев
10 июля
«Путин — хороший парень»: Эмир Кустурица высказался от лица сербского народа
Сербский режиссер похвалил российского президента
1 комментарий
Скорбим
12 июля скончался актёр Сергей Бездушный.
12 июля скончалась певица Тамара Миансарова.
12 июля ушла из жизни актриса Ирина Бунина.
11 июля ушёл из жизни режиссёр Александр Майоров.
День рождения >>
Мария Виноградова
Жан Даниэль
Борис Клюев
Наталия Курдюбова
Борис Новиков
Михаил Пуговкин
Анна Снаткина
Вадим Утенков
Алла Фомичева
Мурилу Бенисиу
Каролина Грушка
Мишель Константен
Жак Перрен
Эшли Скотт
Патрик Стюарт
Харрисон Форд
все родившиеся 13 июля >>
Афиша кино >>
Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
Планета обезьян: Война
боевик, драма, приключения, фэнтези
США, 2017
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
детский фильм, приключения
Китай, США, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
Сказ о Петре и Февронии
семейное кино
Россия, 2017
Во всем виноват енот
трагикомедия
США, 2016
Институт Роузвуд
триллер
США, 2017
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
все фильмы в прокате >>
ревью
Лайфстайл
Роуз Лесли и Кит Харингтон представили седьмой сезон «Игры престолов»
Премьера нового сезона самого популярного сериала
Обзор сериалов
Топ 10: Лучшие фэнтези-сериалы
Какие ТВ-шоу смотреть тем, кому мало «Игры престолов»
Новости театра
Владимир Кехман покидает НОВАТ
Новосибирский театр оперы и балета
лишился генерального директора.
Новости кино
Артур Смольянинов и Семён Трескунов превратились в йети
А
Дарья Мельникова
в мультфильме
«Стань легендой! Бигфут младший»
озвучила маму главного героя.
Новости кино
Сергей Астахов раскроет преступления при помощи психологии
В Геленджике стартовали съёмки многосерийного детектива
«Под напряжением»
.
Новости кино
Закончен съёмочный период фильма «Хранители»
Выпускники «Высшей школы режиссёров и сценаристов» продолжают творческое сотрудничество со студией «КиноОко».
Главная тема
Немного Крыма и немного любви: Какое авторское кино поддержало Минкультуры?
Описания всех проектов, которые получат в этом году государственные деньги
Рецензии на фильмы
«Дикая история»: Анекдот категории Б
Марио Касас
и компания боятся смертоносного вируса
Рецензии на фильмы
«Блокбастер»: Куда бежать? Ночь. Темно. Россия
Светлана Устинова и Аня Чиповская превращаются в Тельму и Луизу
Интервью
Илья Стюарт: «Наша индустрия находится на уровне стартапа»
Молодой российский продюсер – о «Блокбастере», поиске дебютантов и господдержке отечественного кинематографа
Фестивальная колонка
Золотой абрикос-2017: Урожайный год
В программе ереванского фестиваля кино, солнце, коньяк и дружба
2 комментария
Дозорные
Посмотри «Игру престолов» в кинотеатре!
Разыгрываем билеты на премьеру в семи городах России
обсуждение >>