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Роуз Лесли и Кит Харингтон представили седьмой сезон «Игры престолов»

13 июля
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13 июля 2017
В среду, 12 июля, в концертном зале Walt Disney в Лос-Анджелесе состоялась закрытая премьера 7-го сезона сериала «Игра престолов», первый эпизод которого выйдет на экраны 16 июля. Представить сериал гостям показа пришли Роуз Лесли и Кит Харингтон, Мейси Уилльямс, Софи Тернер, Айдан Гиллен, Николай Костер-Вальдау и другие актеры сериала, за вычетом Эмилии Кларк, Лины Хиди и Питера Динклэйджа.

Роуз Лесли и Кит Харингтон представили седьмой сезон «Игры престолов»

Мейси Уилльямс

Софи Тернер

Гвендолин Кристи

Ханна Мюррей

Николай Костер-Вальдау

Иэн Глен
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