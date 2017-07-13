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Шарлиз Терон рассказала о стереотипных женщинах и своих сломанных зубах

13 июля
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13 июля 2017
Исполняя роль международной шпионки в фильме «Взрывная блондинка», Шарлиз Терон вывихнула колено, получила несколько синяков, лишилась двух зубов и снялась в откровенной сцене с женщиной. Об этом актриса рассказала в интервью журналу Variety.

Шарлиз Терон рассказала о стереотипных женщинах и своих сломанных зубах

«Это произошло в первый же месяц подготовительных тренировок. Зубы болели так, как никогда в жизни». Шарлиз перестаралась, перекидывая дородных мужчин через плечо, и так стиснула зубы, что они пошли трещинами. Сначала актриса не придала этому значения, но когда боль стала нестерпимой, и пришлось обратиться к дантисту, выяснилось, что ей нужна операция по удалению зубов.

«Сначала удалили, потом имплантировали кость, а затем пришлось сделать еще одну операцию, чтобы поставить металлический винт». И все это произошло еще до начала, собственно, съемок.

Терон не только снялась в фильме «Взрывная блондинка», но и спродюсировала его посредством своей компании «Denver & Delilah Prods» (которую актриса назвала в честь своих собак). Терон потратила пять лет, работая над материалом, основанным на тогда еще не опубликованных графических новеллах «Самый холодный город». Она наняла сценариста Курта Джонстэда и привела на проект режиссера Дэвида Лейтча (снявшего фильм «Джон Уик»).

Шарлиз Терон рассказала о стереотипных женщинах и своих сломанных зубах

Для Терон самым важным было сохранить таинственность вокруг ее героини - британской шпионки Лоррейн. Сделать ее женщиной без привязанностей и истории, а не очередным шаблонным персонажем с глубоко зарытой тоской по мертвому мужу в анамнезе.
«Вы ничего не знаете об этой женщине. Это такая редкость для женского персонажа в кино. У большинстве критиков с этим проблемы - но это настолько старомодный образ мышления. Чтобы почувствовать что-то к герою, не обязательно подвергаться каким-то эмоциональным манипуляциям».

За два с половиной месяца до съемок Терон неустанно тренировалась по четыре часа в день, чтобы боевые сцены выглядели убедительно.
«У меня хорошая координация, потому что я раньше танцевала, и у меня неплохая хореографическая память, но я никогда не дралась. А так же я очень высокая и вообще женщина».

Шарлиз Терон рассказала о стереотипных женщинах и своих сломанных зубах

Терон сама делала множество трюков в фильме. На второй день во время тренировки изощренной боевой сцены на лестничной площадке, актриса вывихнула колено.
Актриса хотела сломать стереотипы, которые царят в этом жанре. Так что каждый раз, когда Лоррейн получает леща, она действительно кровоточит. Все боевые сражения, в которых участвует героиня Терон, оставляют печать на ее лице и теле.
«Много раз студия или продюсеры выражали свое недовольство тем, что видят женщину с синяками», комментирует Терон. «Мы же хотели акцентировать внимание на этом».

Шарлиз Терон рассказала о стереотипных женщинах и своих сломанных зубах

В качестве романтического интереса Лоррейн предстает вовсе не коллега-мужчина в исполнении Джеймса МакЭвоя, а другая шпионка (София Бутелла). «Мне просто понравилась эта идея», говорит Терон о бисексуальности своей героини. «По множеству причин: во-первых, я недовольна тем, как ЛГБТ-сообщество представлено в кино, если представлено вообще. К тому же, сцена отличная. Просто казалось, что через эти однополые отношения удобнее показать женщину, которая, занимаясь сексом, не обязательно влюбляется. Это, кстати, еще один распространенный троп в кино: «О, это же женщина. Ей же лучше, если у нее все по любви, в противном случае она шлюха!».
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Взрывная блондинкаДжон Уик

фотографии >>
Шарлиз Терон рассказала о стереотипных женщинах и своих сломанных зубах фотографии
Шарлиз Терон рассказала о стереотипных женщинах и своих сломанных зубах фотографии
Шарлиз Терон рассказала о стереотипных женщинах и своих сломанных зубах фотографии
Шарлиз Терон рассказала о стереотипных женщинах и своих сломанных зубах фотографии
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№ 1
Майя Хромая   13.07.2017 - 22:47
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