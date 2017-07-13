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В честь дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта назван заповедник в Африке

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13 июля 2017
Анджелина Джоли продолжает таскать детей по странам Азии и Африки. На этот раз семейство посетило Намибию по случаю открытия заповедника для раненых животных, пострадавших от рук браконьеров.

В честь дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта назван заповедник в Африке

Заповедник назвали в честь дочери Джоли и Питта Шайло, которая родилась в Намибии в 2006 году. По словам очевидцев, подарочек пришелся Шайло по вкусу, она была растрогана, увидев свое имя на вывеске.

В честь дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта назван заповедник в Африке

Фонд Джоли-Питта обеспечит заповеднику ветеринаров, грузовики для перевозки животных, оборудование и многое другое.

Ну и конечно же, Анджелина не могла пересечь такое расстояние, не встретившись лично с президентом Намибии Хаге Гейнгоб и с первой леди страны Моникой Гейнгос.

В честь дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта назван заповедник в Африке

В честь дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта назван заповедник в Африке
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В честь дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта назван заповедник в Африке фотографии
В честь дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта назван заповедник в Африке фотографии
В честь дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта назван заповедник в Африке фотографии
В честь дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта назван заповедник в Африке фотографии
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