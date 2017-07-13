В честь дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта назван заповедник в Африке

Анджелина Джоли
продолжает таскать детей по странам Азии и Африки. На этот раз семейство посетило Намибию по случаю открытия заповедника для раненых животных, пострадавших от рук браконьеров.
Заповедник назвали в честь дочери Джоли и Питта
Шайло, которая родилась в Намибии в 2006 году. По словам очевидцев, подарочек пришелся Шайло по вкусу, она была растрогана, увидев свое имя на вывеске.
Фонд Джоли-Питта обеспечит заповеднику ветеринаров, грузовики для перевозки животных, оборудование и многое другое.
Ну и конечно же, Анджелина не могла пересечь такое расстояние, не встретившись лично с президентом Намибии Хаге Гейнгоб и с первой леди страны Моникой Гейнгос.
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