Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Энди Серкис зачитал твиты Дональда Трампа голосом Голлума

14 июля
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
14 июля 2017
На днях гостем вечернего шоу Стивена Кольбера «The Late Show» стал актер Энди Серкис, сыгравший воинствующую обезьяну по кличке Цезарь в фильме «Планета обезьян: Война». Но прославился Серкис благодаря исполнению роли Голлума в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит». Кольбер не могу упустить такой возможности и попросил Серкиса зачитать голосом Голлума твиты действующего президента США Дональда Трампа.

Энди Серкис зачитал твиты Дональда Трампа голосом Голлума

Профессионал своего дела, Серкис немедленно вошел в образ, принял соответствующую позу и исполнил желание Кольбера. Звучит очень хорошо.

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Кит Харингтон спародировал персонажей из «Игры престолов»

Иван Ургант против Сергея Шнурова
Поиск по меткам
пародиятелешоу
персоны
Энди Серкис
фильмы
Властелин колецВластелин колец: Братство КольцаВластелин колец: Возвращение КороляВластелин колец: Две крепостиПланета обезьян: ВойнаХоббит: Нежданное путешествие

фотографии >>
Энди Серкис зачитал твиты Дональда Трампа голосом Голлума фотографии
Энди Серкис зачитал твиты Дональда Трампа голосом Голлума фотографии
Энди Серкис зачитал твиты Дональда Трампа голосом Голлума фотографии
Энди Серкис зачитал твиты Дональда Трампа голосом Голлума фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Бездушный
12 июля скончался актёр Сергей Бездушный.
Тамара Миансарова
12 июля скончалась певица Тамара Миансарова.
Ирина Бунина
12 июля ушла из жизни актриса Ирина Бунина.
Александр Майоров
11 июля ушёл из жизни режиссёр Александр Майоров.

День рождения >>

Анна Антонова
Дайнюс Казлаускас
Владимир Козел
Юлия Куварзина
Светлана Павлова
Андрей Терентьев
Юлия Типанова
Виктор Фокин
Евгений Шириков
Лино Вентура
Люцина Винницкая
Хельга Лине
Тереса Липовская
Ренато Поццетто
Терри-Томас
Мэттью Фокс
все родившиеся 14 июля >>

Афиша кино >>

Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
Планета обезьян: Война
боевик, драма, приключения, фэнтези
США, 2017
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
детский фильм, приключения
Китай, США, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью