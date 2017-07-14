Энди Серкис зачитал твиты Дональда Трампа голосом Голлума

На днях гостем вечернего шоу Стивена Кольбера «The Late Show» стал актер Энди Серкис, сыгравший воинствующую обезьяну по кличке Цезарь в фильме «Планета обезьян: Война». Но прославился Серкис благодаря исполнению роли Голлума в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит». Кольбер не могу упустить такой возможности и попросил Серкиса зачитать голосом Голлума твиты действующего президента США Дональда Трампа.
Профессионал своего дела, Серкис немедленно вошел в образ, принял соответствующую позу и исполнил желание Кольбера. Звучит очень хорошо.
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