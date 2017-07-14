«Я низко пал. И надеюсь, что это дно»: Шайя ЛаБаф признался, что ему ужасно стыдно

Пару дней назад в сети появилось видео
с нательной камеры полицейского, который арестовал Шайю ЛаБафа
в Саванне, штат Джорджия. На видео нетрезвый актер и мастер перфоманса оскорбляет офицеров полиции и грозит натравить на них своих адвокатов.
Для Шайи это бесславное полуночное приключение закончилось выплатой залога в 3,5 тысячи долларов. Протрезвев, актер осознал, что у него алкогольная зависимость, и почувствовал необходимость признаться в этом публично и извиниться перед общественностью за свои выходки. Об этом он сообщил подписчикам в своем Твиттере 13 июля
.
«Мне ужасно стыдно за свое поведение, которому нет никаких оправданий. Не знаю, появляются ли подобные заявления слишком часто или, наоборот, ими не так часто делятся, но я уверен, что мои действия оправдает очень искреннее извинение перед офицерами, которые меня арестовали, и я благодарен им за их сдержанностью.
Мое нескрываемое неуважение к представителям правоохранительных органов по меньшей мере проблематично, а в худшем случае — абсолютно деструктивно. Я низко пал. И надеюсь, что это все-таки дно. Я боролся с зависимостью публично слишком долго. И я предпринимаю шаги в сторону сохранения трезвости и надеюсь, что смогу быть прощен за свои ошибки».
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