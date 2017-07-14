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«Я низко пал. И надеюсь, что это дно»: Шайя ЛаБаф признался, что ему ужасно стыдно

14 июля
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14 июля 2017
Пару дней назад в сети появилось видео с нательной камеры полицейского, который арестовал Шайю ЛаБафа в Саванне, штат Джорджия. На видео нетрезвый актер и мастер перфоманса оскорбляет офицеров полиции и грозит натравить на них своих адвокатов.
Для Шайи это бесславное полуночное приключение закончилось выплатой залога в 3,5 тысячи долларов. Протрезвев, актер осознал, что у него алкогольная зависимость, и почувствовал необходимость признаться в этом публично и извиниться перед общественностью за свои выходки. Об этом он сообщил подписчикам в своем Твиттере 13 июля.

«Я низко пал. И надеюсь, что это дно»: Шайя ЛаБаф признался, что ему ужасно стыдно

«Мне ужасно стыдно за свое поведение, которому нет никаких оправданий. Не знаю, появляются ли подобные заявления слишком часто или, наоборот, ими не так часто делятся, но я уверен, что мои действия оправдает очень искреннее извинение перед офицерами, которые меня арестовали, и я благодарен им за их сдержанностью.

Мое нескрываемое неуважение к представителям правоохранительных органов по меньшей мере проблематично, а в худшем случае — абсолютно деструктивно. Я низко пал. И надеюсь, что это все-таки дно. Я боролся с зависимостью публично слишком долго. И я предпринимаю шаги в сторону сохранения трезвости и надеюсь, что смогу быть прощен за свои ошибки».
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«Я низко пал. И надеюсь, что это дно»: Шайя ЛаБаф признался, что ему ужасно стыдно фотографии
«Я низко пал. И надеюсь, что это дно»: Шайя ЛаБаф признался, что ему ужасно стыдно фотографии
«Я низко пал. И надеюсь, что это дно»: Шайя ЛаБаф признался, что ему ужасно стыдно фотографии
«Я низко пал. И надеюсь, что это дно»: Шайя ЛаБаф признался, что ему ужасно стыдно фотографии
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