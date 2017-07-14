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Шэрон Стоун ответила Мадонне на обвинения в «чудовищной заурядности»

14 июля
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14 июля 2017
Шэрон Стоун продемонстрировала всему миру свою мудрость, не ввязавшись в запоздалую склоку с Мадонной, несмотря на чьи-то старания.
А дело было так. В сети были выставлены на аукционе старые письма Мадонны, адресованные певице или написанные ею самой целую жизнь назад - в 90-х. Одно из этих писем, написанное Мадонне Тупаком Шакуром в 1995 году, пролило свет на отношения певица с рэппером. Тупак объяснял Мадонне, почему они больше не могут быть вместе (расовые предрассудки общества). Тогда же было опубликовано письмо Мадонны, адресованное какому-то человеку, скрывающемуся под кратким инициалом «J». В письме Мадонна признается, что ей «неуютно в собственной коже» и ее «ужасно деморализует» тот факт, что ее актерскую карьеру постоянно сравнивают с карьерой Уитни Хьюстон и Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун ответила Мадонне на обвинения в «чудовищной заурядности»

«Меня однозначно раздражает читать о том, что у Уитни Хьюстон музыкальная карьера сложилась так, как мне и не снилось, и у меня никогда не будет такой карьеры в кино, как у Шэрон Стоун» - жаловалась Мадонна почти 20 с лишним лет назад. «Ведь они чудовищно заурядны, и их все время используют в качестве какого-то образца добродетели, чтобы унизить меня этим сравнением».
Письмо было также включено в онлайн-аукцион меморабилий Мадонны, который должен стартануть 19 июля. Но в пятницу утром это письмо исчезло из списка лотов на сайте.

Вероятно это как-то связано с ответом Шэрон Стоун, которая, прочитав это старое послание, достойнейшим образом отреагировала, написав пост в Фейсбуке.

Шэрон Стоун ответила Мадонне на обвинения в «чудовищной заурядности»

«Дорогая Мадонна,
Во-первых, я считаю абсурдным то, что кто-то публикует твою личную переписку. Следовательно, выскажусь публично. Знай, что я твой друг. В своих мечтах я хотела быть рок-звездой…но чувствовала свою посредственность, как ты и описала. Как люди, которые так долго продержались на плаву, мы знаем, что осознавать свою посредственность - это единственный способ обрести силу. Чтобы стать теми, кем мы обе стали. Я люблю и восхищаюсь тобой, и не собираюсь поддаваться чьим-то попыткам настроить меня против тебя с помощью вторжения в наши частные жизни.
Шэрон».
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Шэрон Стоун ответила Мадонне на обвинения в «чудовищной заурядности» фотографии
Шэрон Стоун ответила Мадонне на обвинения в «чудовищной заурядности» фотографии
Шэрон Стоун ответила Мадонне на обвинения в «чудовищной заурядности» фотографии
Шэрон Стоун ответила Мадонне на обвинения в «чудовищной заурядности» фотографии
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