Дженнифер Лоуренс назвали «недостаточно красивой»

На этой неделе появились новости о том, что следующий фильм Квентина Тарантино
будет посвящен убийствам, совершенным Семьей Мэнсона
. А точнее - жестокое убийство беременной жены Романа Полански
актрисы Шэрон Тейт
.
Спекуляции вокруг потенциального выбора актрисы на главную роль начали курсировать в интернете моментально, с упоминаниями о том, что Тарантино якобы рассматривает на роль Тейт Марго Робби
и Дженнифер Лоуренс
.
Пока что совершенно непонятно, действительно ли Робби и Лоуренс были приглашены на кастинг, но зато у сестры Шэрон Тейт Дебры уже есть свое мнение по этому поводу.
«Они обе невероятно профессиональные актрисы, но я бы выбрала Марго. Просто потому что она красивая, к тому же, ее манера держаться очень напоминает Шэрон»
- заявила Дебра порталу TMZ.
«Чего не скажешь о Дженнифер Лоуренс. Не то, чтобы я что-то имею против нее. Но она, ну я не знаю, она недостаточно красива, чтобы играть Шэрон. Плохо говорить такие вещи, но у меня свои стандарты. Физическая красота не была бы так важна, если бы не тот факт, что все шесть лет публичной жизни Шэрон были основаны на этом невероятно красивом естественном безукоризненном внешнем виде».
img id=120085 align=center]
обсуждение >>