Сергей Безруков вызвался поработать прорабом в монастыре

Актер Сергей Безруков и его жена Анна Матисон проявили инициативу, обратившись к редакторам передачи «Идеальный ремонт» с просьбой навести красоту в детском саду при Марфо-Мариинской Обители Милосердия.
«Когда я впервые посетил хоспис для детей, больных ДЦП, который здесь находится, это, конечно, уникальный случай, потому что для таких детей в принципе не существует ни детских садов, ничего этого нет» - объяснил Сергей ведущей передачи.
При обители также работает детский сад, площадь которого не позволяет принимать весь поток детей ежедневно. Департамент имущества Москвы выделил здание под детский сад - гораздо более вместительно по площади, но требующее основательного косметического ремонта. Вот за этим Сергей Безруков и обратился в передачу «Идеальный ремонт», заявив, что сам готов поработать прорабом на проекте.
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