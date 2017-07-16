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Сергей Безруков вызвался поработать прорабом в монастыре

16 июля
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16 июля 2017
Актер Сергей Безруков и его жена Анна Матисон проявили инициативу, обратившись к редакторам передачи «Идеальный ремонт» с просьбой навести красоту в детском саду при Марфо-Мариинской Обители Милосердия.

Сергей Безруков вызвался поработать прорабом в монастыре

«Когда я впервые посетил хоспис для детей, больных ДЦП, который здесь находится, это, конечно, уникальный случай, потому что для таких детей в принципе не существует ни детских садов, ничего этого нет» - объяснил Сергей ведущей передачи.

Сергей Безруков вызвался поработать прорабом в монастыре

Сергей Безруков вызвался поработать прорабом в монастыре

Основанная в 1939 году Марфо-Мариинская Обитель Милосердия находится в Москве, на улице Большая Ордынка. При монастыре работает медицинская служба милосердия, детская паллиативная служба на дому, различные развивающие центры для детей-инвалидов и детских дом. Обители помогают многие знаменитости: Елена Цыплакова, Федор Добронравов, Эвелина Блёданс, Нонна Гришаева, Ирина Алферова и писательница Дарья Донцова.

Сергей Безруков вызвался поработать прорабом в монастыре

Сергей Безруков вызвался поработать прорабом в монастыре

При обители также работает детский сад, площадь которого не позволяет принимать весь поток детей ежедневно. Департамент имущества Москвы выделил здание под детский сад - гораздо более вместительно по площади, но требующее основательного косметического ремонта. Вот за этим Сергей Безруков и обратился в передачу «Идеальный ремонт», заявив, что сам готов поработать прорабом на проекте.

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Сергей Безруков вызвался поработать прорабом в монастыре фотографии
Сергей Безруков вызвался поработать прорабом в монастыре фотографии
Сергей Безруков вызвался поработать прорабом в монастыре фотографии
Сергей Безруков вызвался поработать прорабом в монастыре фотографии
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