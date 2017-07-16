Эмир Кустурица объяснил, за что он любит Путина

Совсем недавно сербский режиссер Эмир Кустурица
в интервью французскому изданию Journal du Dimanche заявил, что правление Владимира Путина благотворно сказалось на сербском народе
. В интервью телеканалу RT
Кустурица рассказал, почему так хорошо относится к президенту России.
«Я приветствую действия Владимира Путина, который в свойственной ему мягкой манере поднимает с колен Россию после ельцинских времён, чтобы россияне гордились своей историей и, что самое главное, культурой»
.
Режиссер понимает, что у многих его позиция по отношению к Путину вызывает негативные эмоции: «Мир в настоящее время настолько суров, что даже нельзя шутить про подобное. Однажды я сказал, что разрешил бы Путину поставить ракеты у себя на балконе. После этого у меня даже был разговор с женой, в котором я сказал, что это была шутка. Но были те, кто совершал на меня яростные нападки, искренне веря, что это реально возможно. В современном мире хорошие шутки из прошлого века становятся всё более неуместными»
.
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