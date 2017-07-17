Блеск и нищета красных дорожек: Катерина Шпица, Тина Канделаки и Александра Бортич

5 июля состоялся последний показ в рамках парижской Недели Моды, увенчавшейся парой вечеринок. Журнал Vogue собрал на благотворительном ужине именитых гостей показов: Кару Делевинь
, Кирстен Данст
, Летицию Касту
, Тильду Суинтон
и много-много топ-моделей разных поколений.
И еще одна вечеринка на излете Недели моды - Gabrielle Chanel Party, которую модный дом закатил по случаю выхода нового аромата. Кристен Стюарт
пришла на вечеринку со своей новой зазнобой - моделью Стеллой Максвелл.
5 июля в Москве состоялось очередное мероприятие Светланы Бондарчук
, которая не сбавляет темпы своей светской деятельности. На этот раз Светлана на пару с Диной Хабировой открыла ресторан. Нет, не так. Гастрономический проект под ностальгическим названием «Березка». Поздравить Светлану и Дину пришли Катерина Шпица
, Владимир Яглыч
, Полина Аскери
и многие другие.
11 июля Ксения Собчак
, Иван Ургант
и Виктория Исакова
красиво позировали около автомобилей Audi на презентации соответствующего бренда в Барселоне.
13 июля представительницы лучшей половины российского шоу-бизнеса собрались на вечеринке журнала Glamour, ознаменовавшей начало голосования за номинанток премии «Женщина года — 2017» по версии Glamour. Сама премия состоится в декабре 2017 года.
Среди гостей были Полина Гагарина, Александра Бортич
, Ирина Старшенбаум
, Анна Хилькевич
и Тина Канделаки
, которая пришла со своей дочерью Меланией. Да, Канделаки решила назвать дочь в честь жены будущего президента США Мелании Трамп, когда та еще была просто моделью.
Ирина Старшенбаум решила накинуть себе пару десятков лет с помощью гарантированно старящего костюмчика Chanel. Нас не обманет даже смелое декольте - это все еще одежда для увядающих дам. Неужели там на бирках (рядом с рекомендациями по чистке) еще не ставят возрастное ограничение 45+?
И десерт. В ночь с 15 на 16 июля в усадьбе Середняково в 30 километрах от Москвы состоялся ежегодный костюмированный бал Midsummer Night's Dream. Мероприятие, как не сложно догадаться, создавалось по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Каждый год организаторы объявляют тему для дресс-кода, обязуя гостей вечеринки серьезно обдумать свой образ. В этом году гости должны были наглядно продемонстрировать, как они себе представляют обитателей садов Эдема.
Наконец-то самой большой любительнице драгоценных металлов Катерине Шпице выпал шанс полностью облачиться в обожаемые цвета и беззастенчиво покрыть себя золотом и серебром с головы до ног.
Екатерина Волкова
и Махиб Гладстон все как следует продумали.
Наталья Бардо
тоже постаралась.
А вот ее супруг Марюс Вайсберг
с Алексеем Чадовым
- не особенно.
Как и Александр Ревва
. Хотя, может он пришел в образе Артура Пирожкова? Вполне себе сладкоголосый обитатель Эдема.
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