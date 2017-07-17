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Блеск и нищета красных дорожек: Катерина Шпица, Тина Канделаки и Александра Бортич

17 июля
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17 июля 2017
5 июля состоялся последний показ в рамках парижской Недели Моды, увенчавшейся парой вечеринок. Журнал Vogue собрал на благотворительном ужине именитых гостей показов: Кару Делевинь, Кирстен Данст, Летицию Касту, Тильду Суинтон и много-много топ-моделей разных поколений.

Кара Делевинь

Кирстен Данст

Тильда Суинтон

Летиция Каста

Соко

И еще одна вечеринка на излете Недели моды - Gabrielle Chanel Party, которую модный дом закатил по случаю выхода нового аромата. Кристен Стюарт пришла на вечеринку со своей новой зазнобой - моделью Стеллой Максвелл.

Кристин Стюарт

Стелла Максвелл

5 июля в Москве состоялось очередное мероприятие Светланы Бондарчук, которая не сбавляет темпы своей светской деятельности. На этот раз Светлана на пару с Диной Хабировой открыла ресторан. Нет, не так. Гастрономический проект под ностальгическим названием «Березка». Поздравить Светлану и Дину пришли Катерина Шпица, Владимир Яглыч, Полина Аскери и многие другие.

Катерина Шпица

Светлана Бондарчук

11 июля Ксения Собчак, Иван Ургант и Виктория Исакова красиво позировали около автомобилей Audi на презентации соответствующего бренда в Барселоне.

Виктория Исакова

Ксения Собчак

13 июля представительницы лучшей половины российского шоу-бизнеса собрались на вечеринке журнала Glamour, ознаменовавшей начало голосования за номинанток премии «Женщина года — 2017» по версии Glamour. Сама премия состоится в декабре 2017 года.

Среди гостей были Полина Гагарина, Александра Бортич, Ирина Старшенбаум, Анна Хилькевич и Тина Канделаки, которая пришла со своей дочерью Меланией. Да, Канделаки решила назвать дочь в честь жены будущего президента США Мелании Трамп, когда та еще была просто моделью.

Тина Канделаки с дочерью Меланией

Таня Ткачук и Александра Бортич

Ирина Старшенбаум решила накинуть себе пару десятков лет с помощью гарантированно старящего костюмчика Chanel. Нас не обманет даже смелое декольте - это все еще одежда для увядающих дам. Неужели там на бирках (рядом с рекомендациями по чистке) еще не ставят возрастное ограничение 45+?

Ирина Старшенбаум

Екатерина Волкова

Полина Гагарина

Ирина Старшенбаум и Любовь Аксенова

Катерина Шпица

Анна Хилькевич

И десерт. В ночь с 15 на 16 июля в усадьбе Середняково в 30 километрах от Москвы состоялся ежегодный костюмированный бал Midsummer Night's Dream. Мероприятие, как не сложно догадаться, создавалось по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Каждый год организаторы объявляют тему для дресс-кода, обязуя гостей вечеринки серьезно обдумать свой образ. В этом году гости должны были наглядно продемонстрировать, как они себе представляют обитателей садов Эдема.

Наконец-то самой большой любительнице драгоценных металлов Катерине Шпице выпал шанс полностью облачиться в обожаемые цвета и беззастенчиво покрыть себя золотом и серебром с головы до ног.

Катерина Шпица

Катерина Шпица

Екатерина Волкова и Махиб Гладстон все как следует продумали.

Екатерина Волкова и Гладстон Махиб

Наталья Бардо тоже постаралась.

Наталья Бардо

А вот ее супруг Марюс Вайсберг с Алексеем Чадовым - не особенно.

Марюс Вайсберг и Алексей Чадов

Как и Александр Ревва. Хотя, может он пришел в образе Артура Пирожкова? Вполне себе сладкоголосый обитатель Эдема.

Александр Ревва

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