Звезда «Теории большого взрыва» рассказала о потере ребенка

Актриса Мелисса Рауш
, известная по роли Бернадетт в сериале «Теория большого взрыва»
, весьма нетрадиционным способом призналась в том, что она беременна. Рауш решила поделиться этой радостной и в то же время очень пугающей для нее новостью в форме эссе, опубликованном в журнале Glamour
. Дело в том, что у Рауш ранее случился выкидыш, который она очень тяжело переживала. И теперь ее преследуют ужасные воспоминания и переполняют всякого рода суеверия.
Мелисса не стала дожидаться, когда в новостях появятся ее снимки, сделанные папарацци, в статьях с заголовками «про округлившийся животик», и решила посвятить свое эссе женщинам, пережившим выкидыш (или, как бы это ужасно не звучало, тем, кого это ожидает в будущем). Это не самая распространенная тема для публичных обсуждений, при этом страдания, которые испытывают женщины, потерявшие ребенка до срока, неизменно сопровождаются интенсивным самобичеванием, чувством неполноценности и страхом бесплодия. По мнению актрисы, на эту тему необходимо говорить и прорабатывать эти эмоции, чтобы они не застоялись в глубокой депрессии, а со угасали со временем. Также Мелисса поделилась кое-какими открытиями физиологического и этического толка. Кино-театр.ру
заботливо перевел отрывки из эссе.
«Единственный способ заявить о своей беременности, не почувствовав себя при этом обманщицей, выглядит вот так: «Мелисса ждет своего первенца. Она невероятно счастлива, но если на чистоту, учитывая тот факт, что она пережила один выкидыш, она в ужасе от того, что это может случиться снова. Она чувствует себя странно даже от того, что вообще предает эту новость огласке, и с куда большей охотой подождала бы, пока ее ребенок поступит в колледж, прежде чем кому-то говорить о его наличии. Но она рассудила, что ей вероятно, лучше поделиться этой новостью прежде, чем кто-нибудь увидит ее ковыляющей с выпирающим животом».
Все то время, что я испытывала ужасные страдания из-за потери ребенка и проблем с фертильностью, каждая радостная новость о пополнении в чьем-либо семействе была подобна ножевому ранению в сердце. Не то чтобы я не была рада за этих людей, но я думала «Почему эти лучезарные беззаботные плодовитые женщины так легко и просто могут сделать то, чего я не могу?». А затем я моментально чувствовала вину и стыд за свою скрытую зависть - можно назвать это «кругом раздора». Я всегда была человеком, который не равняется на других, но когда дело дошло до детей, оказалось, что не всё так просто. Поэтому когда я размышляла о том, чтобы поделиться новостями о беременности, всё о чем я могла думать - это другая женщина, оплакивающая свою потерю, как я когда-то, переживающая, что она никогда не сможет забеременнеть снова, и читающая о том, что в моей семье скоро будет пополнение. Мне показалось, что было бы нечестно не поделиться также и своей историей о тяжелом пути к материнству.
Выкидыш, который мне довелось пережить, был одним из самых печальных событий в моей жизни. Он запустил депрессию, которая надолго засела во мне. Изображение нашего ребенка на мониторе ультразвукового аппарата - обездвиженного, без сердцебиения - после того, как мы видели это же самое сердечко бьющимся буквально за две недели до этого, полностью ослепило нас и преследует меня по сей день.
Я ждала, когда печаль уйдет…но этого не произошло. Конечно, у меня были счастливые моменты, и жизнь продолжалась, но страдание всегда было со мной. Неизбежные напоминания, вроде незавершенного срока, наплывали как тяжелые тучи. День, который я как-то пометила в календаре с таким волнением, превратился в мемориал раздавленной мечты. Мне постоянно хотелось, чтобы чувство одиночества в собственном теле рассеялось. Не помогли в борьбе с этими чувствами и мысли вроде «Тебе давно пора уже забыть об этом, люди сталкиваются с куда более ужасными вещами, тряпка ты несчастная!». Но в итоге я поняла, что, поскольку о такого рода потерях не говорят в открытую так часто, как следовало бы, то и нет никакого универсального средства для переваривания этих эмоций. Не обязательно побывать на похоронах или взять отгул на работе, чтобы скорбеть, но это не меняет того факта, что у вас отняли нечто очень драгоценное.
А потом ведь есть еще и чувство вины. Для меня, как для будущей еврейской матери, деторождение было чем-то само собой разумеющимся. В глубине души я знала, что я не могла ничего сделать, чтобы предотвратить случившееся. Но меня это не остановило от постоянного проигрывания в мыслях каждого дня своей беременности до того рокового момента в поисках чего-то, что я сделала не так, и что вызвало выкидыш.
Выкидыш, кстати, заслуживает звания самого ужасного, вызывающего чувство вины медицинского термина всех времен. В моем воображении сразу всплывает подтекст о вине женщины, как будто она каким-то образом «плохо справлялась с вынашиванием ребенка». Не хочу сказать, что слово получше сделало бы само явление менее ужасным. Но в какой-то момент мой муж и я просто начали говорить друг другу - без какого-либо осуждения и язвительности в адрес ребенка - что ребенок «вышел под залог раньше срока».
Когда даже глупый извращенный медицинский термин увлекает тебя в игру в самобичевание, тяжело не попасться на удочку. Если вы занимаетесь тем же самым, пожалуйста, услышьте (так же, как я себе много раз напоминала): вы не сделали ничего плохого. Дети рождаются в разного уровня экстремальных условиях. Если бы это была жизнеспособная беременность - она бы закончилась рождением ребенка. По причинам, ни от кого не зависящим, выкидыши приходятся на 15-20 процентов от общего количества беременностей. Нет ничего, что вы могли бы сделать, чтобы повлиять на ситуацию. Самое главное, пожалуйста, будьте добры к себе. Пока я хотела «двигаться дальше» и обрести контроль над тем, что произошло, наказывая себя, я в конечном итоге пришла к пониманию, что подобные мысли не продуктивны. Над болью нужно работать, пока она не пройдет. Так что в дни получше, вместо того, чтобы быть засранкой по отношению к себе, я просто начала говорить «Это нормально, чувствовать себя не в порядке на данный момент».
Все это время я постоянно удивлялась перепадам эмоций - и до какой степени сильно я чувствовала себя не собой. В добавок к сильному горю, я совершенно не была готова к гормональному спаду. Хотелось бы, чтобы я знала заранее, что эта физиологическая реакция - весьма распространенный компонент потери беременности. Оглядываясь назад, могу сказать, что мне бы помогло знание о том, что многие женщины проходят через постродовую депрессию после выкидыша, но без, собственно, ребенка перед глазами. Если и ничего другое, то хотя бы это знание могло бы объяснить мне самые мрачные моменты непонимания того, что со мной происходит.
Я знаю, что в прошлом задавала женщинам вопросы о том, собираются ли они иметь детей (как большинство из нас делает, совершенно ненамеренно). Все это было из лучших побуждений, без задней мысли. Но я надеюсь, что если общество будет более осведомлено о том, что есть люди, которые испытывают проблемы с фертильностью, мы перестанем допрашивать женщин об их планах на детей. Есть масса других вопросов, которые можно задавать женщинам вместо того, чтобы спрашивать их о потомстве.
Расспросам подобного рода постоянно подвергаются бездетные женщины определенного возраста: «Ты беременна?», «Когда уже ты собираешься завести маленького?», «Часики тикают, ты бесполезный старый пустоцвет…не пора ли уже размножаться?». Ну ладно, вероятно, последний вопрос не самый популярный, но все подобные вопросы вызывает примерно такие чувства у женщины. И у меня есть друзья, которые рассказывают, что с рождением ребенка это не заканчивается. Это переходит в следующую стадию: «Когда у Лилы появится братик или сестренка?». И в то же время мы никогда не спрашиваем мужчину: «Когда уже ты оплодотворишь кого-нибудь и создашь новую жизнь?». Так что прежде, чем вы спросите женщину о детях, для начала подумайте: мы не знаем, через что она проходит, на что способно ее тело, или чего она лично хочет. Хочет женщина ребенка или нет, если ей вздумается поделиться этой информацией - она обязательно это сделает без посторонней помощи».
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