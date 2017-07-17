Наталья Поклонская посчитала всех, кто оскорблен «Матильдой»

Наталья Поклонская не делает длинных пауз между нападками на фильм Алексея Учителя
. Опубликовав на своей странице в Фейсбуке ролик
с «порнографическими и антихристианскими» ролями Ларса Айдингера
, сыгравшего в «Матильде»
императора Николая II, Поклонская занялась подсчетом «голосов».
Итак, более 40 тысяч граждан России и каких-то «других стран» пожаловались депутату на оскорбленные религиозные чувства. Парламентарий заявила, что она не в силах не реагировать на эти обращения. В добавок к тому, что русского святого играет немецкий «порноактер», Поклонскую возмущает еще и тот факт, что в фильме императрице Александре Федоровне приписывают любовь к оккультизму. На рубеже 19-20 веков столоверчение было чрезвычайно в моде в аристократических кругах как в России, так и в Европе и непостижимым образом уживалось с христианством.
А в ночь с 16 на 17 июля Поклонская прошла крестным ходом в Екатеринбурге, возглавив колонну с иконой Николая II в руках.
«Для меня это большая честь, я считаю, что православные люди, которые чтут свою великую историю, многовековую, удивительную, имеют возможность приехать в эту ночь в Екатеринбург на русскую Голгофу»
.
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