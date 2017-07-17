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Наталья Поклонская посчитала всех, кто оскорблен «Матильдой»

17 июля
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17 июля 2017
Наталья Поклонская не делает длинных пауз между нападками на фильм Алексея Учителя. Опубликовав на своей странице в Фейсбуке ролик с «порнографическими и антихристианскими» ролями Ларса Айдингера, сыгравшего в «Матильде» императора Николая II, Поклонская занялась подсчетом «голосов».

Наталья Поклонская посчитала всех, кто оскорблен «Матильдой»

Итак, более 40 тысяч граждан России и каких-то «других стран» пожаловались депутату на оскорбленные религиозные чувства. Парламентарий заявила, что она не в силах не реагировать на эти обращения. В добавок к тому, что русского святого играет немецкий «порноактер», Поклонскую возмущает еще и тот факт, что в фильме императрице Александре Федоровне приписывают любовь к оккультизму. На рубеже 19-20 веков столоверчение было чрезвычайно в моде в аристократических кругах как в России, так и в Европе и непостижимым образом уживалось с христианством.

Наталья Поклонская посчитала всех, кто оскорблен «Матильдой»

А в ночь с 16 на 17 июля Поклонская прошла крестным ходом в Екатеринбурге, возглавив колонну с иконой Николая II в руках.

«Для меня это большая честь, я считаю, что православные люди, которые чтут свою великую историю, многовековую, удивительную, имеют возможность приехать в эту ночь в Екатеринбург на русскую Голгофу».
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Наталья Поклонская посчитала всех, кто оскорблен «Матильдой» фотографии
Наталья Поклонская посчитала всех, кто оскорблен «Матильдой» фотографии
Наталья Поклонская посчитала всех, кто оскорблен «Матильдой» фотографии
Наталья Поклонская посчитала всех, кто оскорблен «Матильдой» фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Автор комментария (Москва)   17.07.2017 - 23:15
... Уважаемый читатель, вы правы в том, что мы могли задеть чьи-то чувства подобным тоном, посему исправляемся и сглаживаем углы. Но позвольте заметить, что оккультизм очень тесно связан с религией, суть... читать далее>>
№ 1
Ольга50   17.07.2017 - 22:49
Уважаемый автор комментария! Императрица Александра Федоровна - православная христианка. Доверие к Григорию Распутину - это не оккультизм. Чтобы в этом вопросе не искажать действительность, надо бы... читать далее>>
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