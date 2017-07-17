Премьер Большого театра Владислав Лантратов рассказал о спектакле «Нуреев»

На прошлой неделе стало известно, что премьеру балета Кирилла Серебренникова «Нуреев», которая должна была состояться в Большом театре, перенесли на май 2018 года. Это решение озвучил генеральный директор Большого театра Владимир Урин. После чего в сети стали доступны отрывки с генерального прогона спектакля.
Исполнитель роли Нуреева, премьер Большого театра Владислав Лантратов в интервью журналу HELLO! рассказал о своем отношении к случившемуся.
О том, стоит ли ожидать премьеру в следующем году.
«Я очень верю, что спектакль состоится 4 и 5 мая. Артисты и все другие службы театра приложили максимум усилий для того, чтобы это случилось, полностью выложившись на прогоне 8 июля».
О предположительной неготовности спектакля.
«Я думаю, это стечение обстоятельств. Постановочный период характерен тем, что в нем бывают взлеты и падения. Особенно когда спектакль создается с нуля. Бывают очень удачные репетиции, а бывает, все разваливается. Руководство театра приняло именно такое решение».
О роли
«За два с половиной часа я проживаю целую жизнь, меняю десять амплуа, это бездонный диапазон роли. Для артиста этот спектакль - испытание. Профессия артиста балета и так сложна физически, а тут она сложна и драматически. Я горжусь проделанной работой и тем спектаклем, который состоялся 8 июля» (Имеется в виду генеральный прогон спектакля - прим. ред.).
О спектакле
«Несмотря на то что на сцене хор, кордебалет, драматические артисты, очень много персонажей, это моноспектакль. Казалось бы, у Нуреева есть творчество, любовь, успех, он появляется то с Александром Ивановичем Пушкиным - своим преподавателем, то с партнершей Марго Фонтейн, то с Эриком Бруном. Он окружен событиями, людьми. Но в какой-то момент я понял, что он совершенно одинокий человек. И драматургия спектакля, которая, казалось бы, проста - цепь эпизодов биографии Нуреева, - как раз требует от исполнителя не просто работы тела, но и полного внутреннего перевоплощения. В одном из эпизодов, например, Нуреев кричит на артистов своей труппы, это несколько фраз, почти целый монолог. И я должен сделать это убедительно!»
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