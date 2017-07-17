Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Премьер Большого театра Владислав Лантратов рассказал о спектакле «Нуреев»

17 июля
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
17 июля 2017
На прошлой неделе стало известно, что премьеру балета Кирилла Серебренникова «Нуреев», которая должна была состояться в Большом театре, перенесли на май 2018 года. Это решение озвучил генеральный директор Большого театра Владимир Урин. После чего в сети стали доступны отрывки с генерального прогона спектакля.



Исполнитель роли Нуреева, премьер Большого театра Владислав Лантратов в интервью журналу HELLO! рассказал о своем отношении к случившемуся.

Премьер Большого театра Владислав Лантратов рассказал о спектакле «Нуреев»

О том, стоит ли ожидать премьеру в следующем году.

«Я очень верю, что спектакль состоится 4 и 5 мая. Артисты и все другие службы театра приложили максимум усилий для того, чтобы это случилось, полностью выложившись на прогоне 8 июля».

О предположительной неготовности спектакля.

«Я думаю, это стечение обстоятельств. Постановочный период характерен тем, что в нем бывают взлеты и падения. Особенно когда спектакль создается с нуля. Бывают очень удачные репетиции, а бывает, все разваливается. Руководство театра приняло именно такое решение».

О роли

«За два с половиной часа я проживаю целую жизнь, меняю десять амплуа, это бездонный диапазон роли. Для артиста этот спектакль - испытание. Профессия артиста балета и так сложна физически, а тут она сложна и драматически. Я горжусь проделанной работой и тем спектаклем, который состоялся 8 июля» (Имеется в виду генеральный прогон спектакля - прим. ред.).

Премьер Большого театра Владислав Лантратов рассказал о спектакле «Нуреев»

О спектакле

«Несмот­ря на то что на сцене хор, кордебалет, драматические артисты, очень много персонажей, это моноспектакль. Казалось бы, у Нуреева есть творчество, любовь, успех, он появляется то с Александром Ивановичем Пушкиным - своим преподавателем, то с партнершей Марго Фонтейн, то с Эриком Бруном. Он окружен событиями, людьми. Но в какой-то момент я понял, что он совершенно одинокий человек. И драматургия спектакля, которая, казалось бы, проста - цепь эпизодов биографии Нуреева, - как раз требует от исполнителя не просто работы тела, но и полного внутреннего перевоплощения. В одном из эпизодов, например, Нуреев кричит на артистов своей труппы, это несколько фраз, почти целый монолог. И я должен сделать это убедительно!»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Рудик не может жить без свободы»: Кирилл Серебренников о переносе балета «Нуреев»

Большой театр перенёс премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова
Поиск по меткам
балеттеатральная премьера
персоны
Кирилл Серебренников

фотографии >>
Премьер Большого театра Владислав Лантратов рассказал о спектакле «Нуреев» фотографии
Премьер Большого театра Владислав Лантратов рассказал о спектакле «Нуреев» фотографии
Премьер Большого театра Владислав Лантратов рассказал о спектакле «Нуреев» фотографии
Кирилл Серебренников
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Пантелюк
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.
Сергей Бездушный
12 июля скончался актёр Сергей Бездушный.
Тамара Миансарова
12 июля скончалась певица Тамара Миансарова.

День рождения >>

Саги Ашимов
Леонид Барац
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Екатерина Никитина
Виктория Радунская
Павел Ремнёв
Татьяна Черкасова
Анна Яновская
Кристен Белл
Вин Дизель
Тадеуш Ломницкий
Элизабет МакГоверн
Келли Рейлли
Яцек Федорович
Жан Янн
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
Овердрайв
боевик, триллер
Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью