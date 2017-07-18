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Суд продлил арест бывшего директора «Гоголь-Центра»

18 июля
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18 июля 2017
Басманный суд города Москвы принял решение о продлении ареста бывшего главы «Гоголь-центра» Алексея Малобородского на три месяца.

Суд продлил арест бывшего директора «Гоголь-Центра»

Малобородского обвиняют в хищении свыше 1 миллиона рублей бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей. Помимо Малобородского также арестовали бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, которой тоже продлили срок заключения на три месяца.

Ранее Кирилл Серебренников призывал посетителей «Гоголь-центра» поделиться впечатлениями о спектакле «Сон в летнюю ночь», который, по мнению Следственного Комитета так и не состоялся.
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Суд продлил арест бывшего директора «Гоголь-Центра» фотографии
Суд продлил арест бывшего директора «Гоголь-Центра» фотографии
Суд продлил арест бывшего директора «Гоголь-Центра» фотографии
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