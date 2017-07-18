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Сыгравший в «Игре престолов» Эд Ширан не выдержал критики фанатов сериала в свой адрес

18 июля
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18 июля 2017
Еще несколько месяцев назад стало известно, что британский певец Эд Ширан сыграет эпизодическую роль в сериале «Игра престолов». Шоураннеры сериала решили таким образом сделать приятное исполнительнице роли Арьи Старк Мейси Уильямс, которая является горячей поклонницей творчества Ширана.

Сыгравший в «Игре престолов» Эд Ширан не выдержал критики фанатов сериала в свой адрес

Ширан - не первый музыкант, снявшийся и спевший в «Игре престолов», до него этой чести удостаивались, например, исландские построкеры Sigur Ros. Как и в случае с исландцами, Ширану вряд ли достанется больше эфирного времени, чем он уже получил, сыграв одного из солдат Королевской Гвардии, которых Арья встречает в лесу на пути в Королевскую Гавань.
Тем не менее, задолго анонсированная, мелькнувшая в сериале буквально на пару-тройку минут веснушчатая физиономия певца вызвала в Твиттере необъяснимый массовый поток деструктивного негатива со стороны фанатов сериала. Некоторые особенно добрые люди выразили надежду, что в следующем эпизоде Арья и ее лютоволк убьют персонажа Ширана.

Сыгравший в «Игре престолов» Эд Ширан не выдержал критики фанатов сериала в свой адрес

26-летний певец, двукратный обладатель премии «Грэмми» так расстроился, что удалил Твиттер.
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Сыгравший в «Игре престолов» Эд Ширан не выдержал критики фанатов сериала в свой адрес фотографии
Сыгравший в «Игре престолов» Эд Ширан не выдержал критики фанатов сериала в свой адрес фотографии
Сыгравший в «Игре престолов» Эд Ширан не выдержал критики фанатов сериала в свой адрес фотографии
Сыгравший в «Игре престолов» Эд Ширан не выдержал критики фанатов сериала в свой адрес фотографии
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