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Кейт Мара и Джейми Белл поженились

18 июля
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18 июля 2017
Кейт Мара и Джейми Белл не стали затягивать с помолвкой и поженились в минувшие выходные в Лос-Анджелесе. О чем актриса сообщила, как это сегодня принято, посредством поста в Инстаграме.

Кейт Мара и Джейми Белл поженились

Актеры встречались 2 года и объявили о помолвке в начале этого года. Теплые чувства между актерами возникли на съемочной площадке фильма «Фантастическая четверка».
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Кейт Мара и Джейми Белл поженились фотографии
Кейт Мара и Джейми Белл поженились фотографии
Кейт Мара и Джейми Белл поженились фотографии
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