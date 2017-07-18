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18 июля 2017
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Кейт Мара и Джейми Белл поженились
Кейт Мара и Джейми Белл поженились
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18 июля 2017
Кейт Мара
и
Джейми Белл
не стали затягивать с помолвкой и поженились в минувшие выходные в Лос-Анджелесе. О чем актриса сообщила, как это сегодня принято,
посредством поста в Инстаграме
.
Актеры встречались 2 года и объявили о помолвке в начале этого года. Теплые чувства между актерами возникли на съемочной площадке фильма
«Фантастическая четверка»
.
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