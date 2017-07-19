Эван Рейчел Вуд посоветовала Бену Аффлеку сняться в сцене изнасилования

Актриса Эван Рейчел Вуд
(«Мир Дикого Запада»
) неожиданно и безосновательно обрушилась с критикой на Бена Аффлека
за слова, которые он предположительно сказал 20 лет назад во время съемок фильма «В погоне за Эми»
. В одной из сцен фильма герой Аффлека по прихоти подружки порывисто целует лучшего друга в исполнении Джейсона Ли
. Режиссер фильма Кевин Смит
, посетивший на выходных ЛГБТ кинофестиваль в Лос-Анджелесе, рассказал публике, как тогда отреагировал Аффлек на эту сцену.
По словам режиссера, Аффлек сказал: «Поцелуй с мужчиной - одна из сложнейших задач для актера»
. Также Смит припомнил слова Аффлека, уже справившегося с этой сложнейшей профессиональной задачей: «Вот теперь я серьезный актёр»
.
Когда западная пресса ретранслировала эти мемуары, Эван Рейчел Вуд отреагировала так, словно у нее нет чувства юмора:
«Попробуй сыграть в сцене, где тебя насилуют. А также подрасти уже, Бен»
, - написала актриса в своем Твиттере.
Когда один из подписчиков Вуд осторожно напомнил ей, что цитате, приведенной Смитом, стукнуло 20 лет, следовательно, Бен наверняка с тех пор подрос, Вуд не сбавила обороты:
«Уверена, он думал, что это смешная шуточка, но даже подобные шутки наносят ущерб»
.
Стоит напомнить, что в прошлом году она призналась, что стала жертвой изнасилования. Но при чем тут Бен Аффлек и поцелуи с мужчинами, не совсем понятно.
Как бы то ни было, ее критика в адрес Аффлека вернулась ей в виде волны пренеприятнейших оскорблений, после чего актриса удалила свой пост, написав, что не хочет давать повода выходу такого рода ненависти.
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