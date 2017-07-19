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Эван Рейчел Вуд посоветовала Бену Аффлеку сняться в сцене изнасилования

19 июля
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19 июля 2017
Актриса Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада») неожиданно и безосновательно обрушилась с критикой на Бена Аффлека за слова, которые он предположительно сказал 20 лет назад во время съемок фильма «В погоне за Эми». В одной из сцен фильма герой Аффлека по прихоти подружки порывисто целует лучшего друга в исполнении Джейсона Ли. Режиссер фильма Кевин Смит, посетивший на выходных ЛГБТ кинофестиваль в Лос-Анджелесе, рассказал публике, как тогда отреагировал Аффлек на эту сцену.

Джейсон Ли и Бен Аффлек

По словам режиссера, Аффлек сказал: «Поцелуй с мужчиной - одна из сложнейших задач для актера». Также Смит припомнил слова Аффлека, уже справившегося с этой сложнейшей профессиональной задачей: «Вот теперь я серьезный актёр».

Когда западная пресса ретранслировала эти мемуары, Эван Рейчел Вуд отреагировала так, словно у нее нет чувства юмора:

«Попробуй сыграть в сцене, где тебя насилуют. А также подрасти уже, Бен», - написала актриса в своем Твиттере.

Эван Рейчел Вуд посоветовала Бену Аффлеку сняться в сцене изнасилования

Когда один из подписчиков Вуд осторожно напомнил ей, что цитате, приведенной Смитом, стукнуло 20 лет, следовательно, Бен наверняка с тех пор подрос, Вуд не сбавила обороты:

«Уверена, он думал, что это смешная шуточка, но даже подобные шутки наносят ущерб».

Стоит напомнить, что в прошлом году она призналась, что стала жертвой изнасилования. Но при чем тут Бен Аффлек и поцелуи с мужчинами, не совсем понятно.
Как бы то ни было, ее критика в адрес Аффлека вернулась ей в виде волны пренеприятнейших оскорблений, после чего актриса удалила свой пост, написав, что не хочет давать повода выходу такого рода ненависти.
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В погоне за ЭмиЗападный мир

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Эван Рейчел Вуд посоветовала Бену Аффлеку сняться в сцене изнасилования фотографии
Эван Рейчел Вуд посоветовала Бену Аффлеку сняться в сцене изнасилования фотографии
Эван Рейчел Вуд посоветовала Бену Аффлеку сняться в сцене изнасилования фотографии
Эван Рейчел Вуд посоветовала Бену Аффлеку сняться в сцене изнасилования фотографии
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