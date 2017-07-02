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Женить Билла

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2 июля 2017
Квентин Тарантино обручился с израильской певицей Даниэлой Пик, новость сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на израильские СМИ.

Женить Билла

По сообщениям источников, помолвка состоялась в романтической обстановке в Лос-Анджелесе. Соответствующая информация появилась в аккаунте New Beverly Cinema Theater в Twitter, который находится под управлением Квентина. Один из израильских журналов также процитировал 33-летнюю Пик, которая прокомментировала новость о помолвке: «Это правда. Мы очень счастливы».

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году на премьерном показе фильма «Бесславные ублюдки» в Израиле. Спустя всего две недели пара вышла вместе на красную дорожку в Лос-Анджелесе. Через какое-то время влюбленные все-таки расстались, однако в 2016-м режиссёр и певица вновь стали встречаться.

Ранее в одном из интервью 54-летний режиссёр рассказывал следующее: «Я не утверждаю, что я не буду жениться и не заведу детей, пока мне не исполнится 60 лет, но на данный момент я сделал именно такой выбор и пойду по одной дороге, поскольку это — моё время, чтобы делать фильмы». Вероятно, что кинокарьера в списке приоритетов Тарантино пока отойдёт на второй план.
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